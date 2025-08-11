Soccer.ru
Сулейманов: «Дзюба ещё два-три года может поиграть на высоком уровне»

вчера, 11:13

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов считает, что форвард «Акрона» Артём Дзюба может провести ещё несколько сезонов на высоком уровне:

Дзюба молодец, очень грамотно действует на поле, несмотря на свой возраст. Артём грамотно распоряжается своими габаритами. Очень умный нападающий. У него сейчас нет скорости, но всё что связано с действиями в штрафной – здорово. Это фантастический человек и игрок. Два-три года он ещё может поиграть на высоком уровне.

36-летний Дзюба в нынешнем году организовал половину голов «Акрона», забив 8 раз и сделав четыре результативных передачи.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:12
Поправлю парня. Дзюба ещё спокойно может пару лет постоять на поле в позе обычного столба деревянного
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:36
Не надо его слишком много хвалить - играть перестанет.
Vilar
Vilar
вчера в 11:36
Всё правильно, только выражение: "...очень грамотно действует на поле, несмотря на свой возраст." - т.е. в его возрасте 36 лет, должна быть деменция?
