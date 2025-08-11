Сулейманов: «Дзюба ещё два-три года может поиграть на высоком уровне»

Нападающий «Ростова» считает, что форвард «Акрона» может провести ещё несколько сезонов на высоком уровне:

Дзюба молодец, очень грамотно действует на поле, несмотря на свой возраст. Артём грамотно распоряжается своими габаритами. Очень умный нападающий. У него сейчас нет скорости, но всё что связано с действиями в штрафной – здорово. Это фантастический человек и игрок. Два-три года он ещё может поиграть на высоком уровне.