МЮ планирует заместить еврокубки регулярными товарищескими матчами

вчера, 19:49

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность проведения регулярных международных товарищеских матчей в середине недели в этом сезоне.

«Юнайтед», не попавший в еврокубки, испытывает нехватку рабочей нагрузки между матчами чемпионата. После поражения от «Гримсби Таун» в Кубке «Юнайтед» не сыграет в Премьер-лиге в середине недели до декабря.

В связи с этим стало известно, что «Юнайтед» рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с клубами по всей Европе, которые также не прошли квалификацию в еврокубки в этом сезоне. Это могут быть матчи с такими командами, как «Милан», «РБ Лейпциг», «Лацио» и «Севилья».

Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:20
Планируют , то они планируют, но у европейских клубов свой игровой и тренировочный процесс и не все смогут отыскать "окно" в своём и без того сложном графике , что бы подстроится под МЮ...
YNWA
YNWA
вчера в 23:57
У мю будет своя лига чемпионов, товарищеская!
r8tjsbcfr2ck
r8tjsbcfr2ck
вчера в 23:05
Товарищеский матч всё таки отличается от официального, даже если имеются такие именитые соперники
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:53
А что им еще остается делать?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:58, ред.
Как на счёт клубов из РПЛ?
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 20:56
Чего мелочиться то, может и АПЛ заместить товарняками? Все равно хуже уж точно не будет.
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 20:01
Ну один матч в неделю, разве не этого хотят все тренеры и футболисты?! Мне кажется тут дело не в рабочей нагрузке, а в потери финансов.
