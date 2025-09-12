МЮ планирует заместить еврокубки регулярными товарищескими матчами

1757695767

вчера, 19:49

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность проведения регулярных международных товарищеских матчей в середине недели в этом сезоне.

«Юнайтед», не попавший в еврокубки, испытывает нехватку рабочей нагрузки между матчами чемпионата. После поражения от «Гримсби Таун» в Кубке «Юнайтед» не сыграет в Премьер-лиге в середине недели до декабря.

В связи с этим стало известно, что «Юнайтед» рассматривает возможность проведения товарищеских матчей с клубами по всей Европе, которые также не прошли квалификацию в еврокубки в этом сезоне. Это могут быть матчи с такими командами, как «Милан», «РБ Лейпциг», «Лацио» и «Севилья».