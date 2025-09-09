«Зенит» проведет матч с турецким «Фенербахче» в октябре

1757414755

вчера, 13:45

Футболисты петербургского «Зенита» в октябре сыграют с турецким «Фенербахче» в товарищеском матче. Об этом сообщает турецкий телеканал X Sports.

По информации источника, точная дата и время матча будут объявлены в ближайшее время.

Команды уже проводили товарищескую игру 15 ноября в Стамбуле. Тогда «Фенербахче» одержал победу со счетом 2:1. До этого команды встречались четыре раза. В сезоне-2018/19 в раунде плей-офф Лиги Европы команды обменялись домашними победами (1:0, 3:1), а по совокупности двух встреч дальше прошел «Зенит». В 2023 году «Зенит» и «Фенербахче» сыграли вничью в Турции в товарищеском матче (2:2), в том же году сине-бело-голубые одолели соперника в ходе товарищеского турнира в Санкт-Петербурге (0:0, 4:3 — после серии пенальти).