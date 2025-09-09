  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Зенит» проведет матч с турецким «Фенербахче» в октябре

вчера, 13:45

Футболисты петербургского «Зенита» в октябре сыграют с турецким «Фенербахче» в товарищеском матче. Об этом сообщает турецкий телеканал X Sports.

По информации источника, точная дата и время матча будут объявлены в ближайшее время.

Команды уже проводили товарищескую игру 15 ноября в Стамбуле. Тогда «Фенербахче» одержал победу со счетом 2:1. До этого команды встречались четыре раза. В сезоне-2018/19 в раунде плей-офф Лиги Европы команды обменялись домашними победами (1:0, 3:1), а по совокупности двух встреч дальше прошел «Зенит». В 2023 году «Зенит» и «Фенербахче» сыграли вничью в Турции в товарищеском матче (2:2), в том же году сине-бело-голубые одолели соперника в ходе товарищеского турнира в Санкт-Петербурге (0:0, 4:3 — после серии пенальти).

Подписывайся в ВК
Все новости
Изменено время начала матча «Зенит» — «Оренбург»
08 сентября
Обсуждается возможность проведения матча между сборными России и США
08 сентября
Слухи«Зенит» в октябре может сыграть с клубом чемпионата Испании «Реал Овьедо»
08 сентября
В Иордании оценили вероятность проведения второго матча с россиянами
06 сентября
Опубликовано расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26
30 августа Фото
Официально«Пари НН» примет «Оренбург» в Саранске
29 августа
 
Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Хорошая тренировка будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 