В Индонезии заявили о готовности провести матч со сборной России

вчера, 08:31

Индонезия готова провести товарищеский футбольный матч со сборной России. Об этом сообщил президент Национального олимпийского комитета Индонезии Раджа Сапта Октохари.

«Мы всегда открыты к проведению товарищеских матчей и соревнований между нашими национальными сборными в самых разных видах спорта, в том числе и по футболу, но, разумеется, не ограничиваясь только им, — сказал Октохари. — К 500-летнему юбилею Джакарты, который будет отмечаться в 2027 году, мы ожидаем широкую программу совместных мероприятий Индонезии и России, например, запланированы соревнования по гонкам дронов».

Сборная Индонезии по футболу занимает 118-е место в рейтинге Международной федерации футбола.

