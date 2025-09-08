  • Поиск
«Зенит» в октябре может сыграть с клубом чемпионата Испании «Реал Овьедо»

сегодня, 07:11

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в октябре может провести товарищеский матч против испанского «Реал Овьедо», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает портал El Comercio.

Сообщается, что встреча должна пройти в период паузы на игры сборных и может быть организована 11 или 12 октября.

Последний раз российские и испанские клубы проводили очные матчи в феврале 2022 года. Тогда «Зенит» встречался с «Бетисом» в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы и уступил по сумме двух матчей (2:3, 0:0). Вторая встреча прошла в Севилье 24 февраля, 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации из-за начала специальной военной операции на Украине.

В составе «Реал Овьедо» выступает венесуэльский нападающий Саломон Рондон, который был игроком «Зенита» с 2014 по 2015 год и в составе команды стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. Также в России он выступал за казанский «Рубин» и московский ЦСКА.

Все комментарии
39xaq2z6u9sn
39xaq2z6u9sn
сегодня в 09:33
Это не со Сьоном дурака валять.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:31
Это будет очень здорово. Проверить себя в игре с командой Примеры, это будет интересно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:35
Это было бы здорово и интересно , главное , что бы не вмешалась политика.
Брулин
Брулин
сегодня в 08:22
