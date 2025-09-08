«Зенит» в октябре может сыграть с клубом чемпионата Испании «Реал Овьедо»

1757304666

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в октябре может провести товарищеский матч против испанского «Реал Овьедо», выступающего в высшем дивизионе чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает портал El Comercio.

Сообщается, что встреча должна пройти в период паузы на игры сборных и может быть организована 11 или 12 октября.

Последний раз российские и испанские клубы проводили очные матчи в феврале 2022 года. Тогда «Зенит» встречался с «Бетисом» в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы и уступил по сумме двух матчей (2:3, 0:0). Вторая встреча прошла в Севилье 24 февраля, 28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) отстранил российские клубы и сборные от участия в турнирах под эгидой организации из-за начала специальной военной операции на Украине.