  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2025

В РФС подтвердили переговоры о проведении матча сборных России и США

вчера, 12:04

Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и США по футболу ведутся. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что сейчас обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.

«Могу лишь подтвердить все слова министра иностранных дел, — сказал Митрофанов. — Раз он об этом сказал, то я не буду более подробно комментировать, он сам является активным участником процесса, к нему мы обратились в марте. При его поддержке ведем эти переговоры. Матч основных команд России и США. Матч на Аляске? Есть более предпочтительные места, стадионы чемпионата мира, Москва и Вашингтон».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Индонезии заявили о готовности провести матч со сборной России
Вчера, 08:31
«Зенит» проведет матч с турецким «Фенербахче» в октябре
09 сентября
Изменено время начала матча «Зенит» — «Оренбург»
08 сентября
Обсуждается возможность проведения матча между сборными России и США
08 сентября
Слухи«Зенит» в октябре может сыграть с клубом чемпионата Испании «Реал Овьедо»
08 сентября
В Иордании оценили вероятность проведения второго матча с россиянами
06 сентября
 
Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ x25th2ag4v6g (раскрыть)
сегодня в 11:51
Не плохо ,только вот КЕМ ? ))
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 18:45
Азия против Северной Америки
x25th2ag4v6g
x25th2ag4v6g
вчера в 13:44, ред.
Неплохо будет п…досов грохнуть
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 