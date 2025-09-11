В РФС подтвердили переговоры о проведении матча сборных России и США

Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и США по футболу ведутся. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что сейчас обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США. В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.
«Могу лишь подтвердить все слова министра иностранных дел, — сказал Митрофанов. — Раз он об этом сказал, то я не буду более подробно комментировать, он сам является активным участником процесса, к нему мы обратились в марте. При его поддержке ведем эти переговоры. Матч основных команд России и США. Матч на Аляске? Есть более предпочтительные места, стадионы чемпионата мира, Москва и Вашингтон».
Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.