1757581465

вчера, 12:04

Переговоры о проведении товарищеского матча между сборными России и США по футболу ведутся. Об этом журналистам рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза .

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что сейчас обсуждается проведение футбольного матча сборных России и США . В последний раз сборные России и США играли 14 ноября 2012 года, встреча в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.

«Могу лишь подтвердить все слова министра иностранных дел, — сказал Митрофанов. — Раз он об этом сказал, то я не буду более подробно комментировать, он сам является активным участником процесса, к нему мы обратились в марте. При его поддержке ведем эти переговоры. Матч основных команд России и США . Матч на Аляске? Есть более предпочтительные места, стадионы чемпионата мира, Москва и Вашингтон».

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года и проводят только товарищеские международные матчи.