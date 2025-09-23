В РФС были вынуждены применить жесткие санкции к Станковичу

1758612279

23 сентября 2025, 10:24

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) был вынужден применить жесткие санкции в отношении главного тренера московского «Спартака» . Об этом заявил генеральный секретарь РФС .

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2).

«К сожалению, в данном случае тренер являлся по смыслу дисциплинарного регламента рецидивистом, то есть он неоднократно в течение последнего года нарушал требования, — сказал Митрофанов. — Поэтому КДК был вынужден таким образом реагировать. Здесь, к сожалению, мы вынуждены иногда применять такие меры воздействия. Хотелось бы проводить чемпионат и кубок страны без подобных решений».

«Мы взяли честную спортивную борьбу, чтобы каждый игрок и тренер мог бы полноценно принимать участие в соревнованиях. Но, к сожалению, в таких случаях КДК просто вынужден реагировать. Хотелось бы призвать коллег быть менее эмоциональными. К сожалению, если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет просто никаких вариантов», — добавил собеседник агентства.

В мае Станковича дисквалифицировали на три матча Кубка России по итогам финала «пути регионов» с «Ростовом» (1:2) за оскорбление судей.