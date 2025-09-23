  • Поиск
В РФС были вынуждены применить жесткие санкции к Станковичу

23 сентября 2025, 10:24

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) был вынужден применить жесткие санкции в отношении главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича. Об этом заявил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры 8-го тура РПЛ против московского «Динамо» (2:2).

«К сожалению, в данном случае тренер являлся по смыслу дисциплинарного регламента рецидивистом, то есть он неоднократно в течение последнего года нарушал требования, — сказал Митрофанов. — Поэтому КДК был вынужден таким образом реагировать. Здесь, к сожалению, мы вынуждены иногда применять такие меры воздействия. Хотелось бы проводить чемпионат и кубок страны без подобных решений».

«Мы взяли честную спортивную борьбу, чтобы каждый игрок и тренер мог бы полноценно принимать участие в соревнованиях. Но, к сожалению, в таких случаях КДК просто вынужден реагировать. Хотелось бы призвать коллег быть менее эмоциональными. К сожалению, если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет просто никаких вариантов», — добавил собеседник агентства.

В мае Станковича дисквалифицировали на три матча Кубка России по итогам финала «пути регионов» с «Ростовом» (1:2) за оскорбление судей.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
23 сентября в 20:28
да, но ровнно год назад эта тема сработала и мы выдали шикарную осень/зиму, верю, и сейчас будет топ игра
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 20:25, ред.
А человеческие качества Станковича - это уже другая тема . ))
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 17:00
"Деян человек- люди не меняются" - Ещё как меняются под воздействием различных обстоятельств ! - "Жизнь заставит ещё не так раскорячишься"...)))
"Ну ни чему его не научит этот месяц, ничему)) " - ну он же не ребёнок , должен же отвечать за свои поступки , тем более как человек руководящий таким большим коллективом, какая то, в конце концов у него должна быть ответственность за людей которыми он руководит и тренирует и которые от него так или иначе зависят. Вы же считаете его опытным человеком - значит он должен понимать и предвидеть последствие своих действий ( тем более это происходит не первый раз) .
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
23 сентября в 16:21
в данном случае на самотек пущены ошибки судьи и конца и края не будет судейскому произволу) а Деян человек- люди не меняются, ну ни чему его не научит этот месяц, ничему)) а вот если денюжкой наказали хорошо, то тут еще можно подумать
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 15:48
Конечно же Деян человек! Но за ошибки люди всегда и во все времена отвечали и "платили"! И если всё пустить на "самотёк" - то не известно куда это всё может завести...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
23 сентября в 15:09
И Ваноли и рыжий и Витория не тренера, но любой человек примеривший ромб заслуживает уважения, и Деян в первую очередь. Не нам решать сколько ему быть у руля, но уважение должно быть.
Деян горячий парень и за это тоже его любить можно, он не злобный Федотов и не токсичный Семак, он дурак и боров, но с сердцем и душой
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
23 сентября в 15:03
Он человек - разве он виноват в этом?) когда люди перестанут совершать ошибки, я совсем расстроюсь. Поэтому, повторюсь, не наделал Деян делов на месяц дисквы ну ни как и закончим)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Kosmos58 (раскрыть)
23 сентября в 14:52
Мы же не А. Челентано ,который подал в суд на всех ,на кого можно было ,даже на судью ! ))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 14:49
Главное - не путать кислое с пресным ! Убрали не тренера ,а неадеквата . А то ,что он на трибуне посидит , ничего в этом страшного нет . К.И. Бесков всё время смотрел на игру команды с трибуны . Может и до Станковича дойдёт ,что взгляд со стороны - это очень даже не плохо . Тем более первые хорошие предпосылки мы увидели уже во втором тайме с Крыльями . Посмотрел на всю эту х...ню со стороны ,и понял ,что лоханулся с составом . А тренера нас никто не лишал .
Jeck Denielse
Jeck Denielse
23 сентября в 14:25
В Лукойле умные парни....
Не хочешь платить компенсацию ошибочно приглашённому тренеру - дружи с КДК....
Нарушения и дисквалификации помогут расторгнуть контракт в одностороннем порядке...
Kosmos58
Kosmos58
23 сентября в 14:05
Почему нельзя послать судей, если они не правы?
Alean
Alean ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 13:56
Тут просто накопительный эффект, мат допускают многие многих штрафуют, но в отличии от тренера Спартака, это не каждоматчевый аттракцион. тут наказали именно как злостного рецидивиста, в основном за это.
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 13:54
Так эти вопросы про Ганчеренко, Акинфеева и Веллитона ; Зидана и Матерацци (эка Вас в какую даль потянуло) не ко мне , а к КДК или другим правовым инстанциям...
Вы поймите , я высказываю только своё мнение и как уже сказал ниже это объёмный разговор , который ни когда не приведёт к единому мнению...
А насчёт - "Ни в чем Станкович не виноват" - так это сугубо Ваше мнение, которое , уверен будет не очень то популярное. Вы бы ещё сказали , что он " он белый и пушистый" или как помните "Рафик не виноват"....)))
Брулин
Брулин
23 сентября в 13:37
Возвращение смертной казни в России невозможно — Краснов
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
23 сентября в 13:24, ред.
В такой же ситуации Ганчаренко, будучи тренером ЦСКА, получил лишь два матча и тот мат слышала вся страна.
А Акинфеев когда матом оскорблял Веллитона на всю страну думал о болельщиках, о детях у экранов? он что лучше Деяна, чтоли? а я помню, что он говорил до сих пор
Ни в чем Станкович не виноват, эти слова ошибки, но остаться они должны там где и ошибки судьи на поле, а не вот здесь сейчас раздувать из мухи слона
Зидан за удар Матерацци головой получил три дня исправительных работ и никто тогда его не винил, тогда все гнобили Маттераци, поверив вранью Зидана про слова о матери.
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 13:05
Футбол это прежде всего сам Футбол! (cо всеми его противоречиями) и не поддельному интересу, и любовью к нему многочисленных ценителей этой игры !
А КДК - это группа чиновников выполняющих определённый функционал , руководствуясь при этом некими нормативными актами и всевозможными инструкциями (в том числе "спущенными сверху") . Как эти чиновники выполняют свою работу ? - это другой отдельный , объёмный со многими спорами разговор (но без судебного арбитража не обойтись ни где , в том числе и в футболе) .
На счёт Станковича "хорошо ли это - отнимать у команды тренера на месяц " - А этот "самый титулованный и опытный человека в нашем чемпионате " подумал , что своими действиями он может нанести вред своей команде , своим болельщикам , да и себе прежде всего?, когда выбегая на поля, матерился как "сапожник" доказывая свою правоту на глазах многочисленных зрителей находящихся на стадионе или смотрящих эту трансляцию по ТВ.
Вы спрашиваете , что думаю по этому поводу , так я уже ответил считаю , что наказание в данном, конкретном случае правильное. А так же считаю , что Деян своими "психами" вносит нервозность и в коллектив , что не способствует хорошим результатам и игре команды.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
23 сентября в 12:03
Остаётся только уяснить : футбол это КДК или мнение простых болельщиков?)думаю второе, иначе бы футбола не было.
Так хорошо ли это - отнимать у команды тренера на месяц, как думаете? неужели нельзя крупный штраф влепить.
Судью вчерашнего матча РПЛ не отстранят и оставят в игре, а самого титулованного и опытного человека в нашем чемпионате убрали на месяц.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
23 сентября в 11:53
Да и хрен с ним ! Нигде даже не ёкает .
Bad Listener
Bad Listener
23 сентября в 11:50, ред.
Да, жду не дождусь когда санитары почувствуют своё чувство долга по отношению к Станковичу и со всем сожалением и чувством вынужденности примерят ему рубашку с длинным рукавом. Стыдно за команду, стыдно что руководство у нас такое без чувства собственного достоинства совсем, готовы позориться и унижаться как угодно ради своих рекламных эффектов.
Варвар7
Варвар7 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
23 сентября в 11:45
В том , что большинство отзывов на этом сайте( и в других СМИ) по этому поводу было одобрительного характера и даже многие сетовали , что дали мало и это при том , что решения КДК в большинстве случаев нещадно критикуют...
Что же касается "Семака и других за подобное гораздо мягче наказывали" - Так наказывает именно КДК , а не любители спорта и не исключаю , что реакция на те решения у болельщиков была в большей степени противоположной (не одобрительной).
А о том "а тут за чистую правду и такое" - так способ высказывания этой самой правды был выбран мягко сказать, не совсем правильный...)
В своём первом посту говорю ( со своей точке зрения ) о мнениях прежде всего простых болельщиков и о пространном высказывание Митрофанова именно по данному , конкретному случаю ...
Вещий
Вещий
23 сентября в 11:22
Нельзя материться в общественном месте....
112910415
112910415
23 сентября в 11:17
... должен сидеть на трибуне ! )
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Варвар7 (раскрыть)
23 сентября в 11:08
это смотря чем измерять это большинство))
Семака и других за подобное гораздо мягче наказывали, а тут за чистую правду и такое
25процентный клоун
25процентный клоун
23 сентября в 11:06
Команда Станковича взяла три очка без пенальти и без судьи.
Вчера судья творил беспредел и вот как можно за таких заступаться?
Варвар7
Варвар7
23 сентября в 11:04
Станковича наказали и наказали заслуженно (кстати у большинства любителей футбола это решение вызвало одобрение). Так к чему сейчас Митрофанов "воздух гоняет" ? А не выглядит ли это (после принятие решения) неким своеобразным оправданием со стороны ГС ? )))
34f2ruq2ceuv
34f2ruq2ceuv
23 сентября в 10:53
Лечить Истеричку нужно в условиях стационара.
Гость
