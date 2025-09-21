УЕФА может отстранить израильских футболистов от турниров 23 сентября

1758443133

вчера, 11:25

Союз европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ) может принять решение об отстранении израильских клубов и сборных от турниров под эгидой организации. Об этом сообщает газета Israel Hayom.

По информации источника, на решение УЕФА могут повлиять представители Катара. Решение, как сообщает газета, может быть принято 23 сентября.