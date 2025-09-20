«Динамо» наказало Нгамалё за нарушение трудовой дисциплины

Форвард «Динамо» Муми Нгамалё отстранен от выезда на матч чемпионата России в Оренбург, где москвичи сыграют против местной команды 21 сентября.
Камерунец не полетел с «Динамо» на выезд по решению тренерского штаба Валерия Карпина. Причина — Нгамале без оснований не пришел на часть тренировочного занятия.
Ранее появлялась информация, что «Динамо» раздумывает над будущим Нгамале: у камерунца в 2025-м календарном году всего три результативных действия (1+2).
Жёстко! Это как провинившегося пацана не взять с собой копать картошку и оставить дома мысленно разбираться в содеянном.
Блин, неужели не видно, что этот ленивый персонаж просто положил болт на клуб.
Жёстко! Это как провинившегося пацана не взять с собой копать картошку и оставить дома мысленно разбираться в содеянном.
Блин, неужели не видно, что этот ленивый персонаж просто положил болт на клуб.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾⚾⚾⚾⚾⚾⚾⚾
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾⚾⚾⚾⚾⚾⚾⚾
У меня за стенкой такой живёт, Нгамальо. Каждый вечер устраивает танцы народов мира.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
У меня за стенкой такой живёт, Нгамальо. Каждый вечер устраивает танцы народов мира.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Рублем наказывать надо или плёткой?))
Рублем наказывать надо или плёткой?))