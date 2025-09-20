  • Поиск
«Динамо» наказало Нгамалё за нарушение трудовой дисциплины

20 сентября 2025, 22:47
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Форвард «Динамо» Муми Нгамалё отстранен от выезда на матч чемпионата России в Оренбург, где москвичи сыграют против местной команды 21 сентября.

Камерунец не полетел с «Динамо» на выезд по решению тренерского штаба Валерия Карпина. Причина — Нгамале без оснований не пришел на часть тренировочного занятия.

Ранее появлялась информация, что «Динамо» раздумывает над будущим Нгамале: у камерунца в 2025-м календарном году всего три результативных действия (1+2).

Lobo77
Lobo77 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 03:30, ред.
https://ibb.co/nNSYy5wV
galem72
galem72
вчера в 10:10
"...отстранен от выезда на матч чемпионата России в Оренбург..."

Жёстко! Это как провинившегося пацана не взять с собой копать картошку и оставить дома мысленно разбираться в содеянном.
Блин, неужели не видно, что этот ленивый персонаж просто положил болт на клуб.
112910415
112910415
вчера в 07:54, ред.
Обидели хорошего человека... )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 07:09
Не слишком ли демонстративно?
Вещий
Вещий
вчера в 06:56
О как... теперь отдых это наказание.... интересный поворот сюжета.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 05:49
Только наказание ли это для него?...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 00:33
Это точно. Моя тётка часто это любит повторять.)))
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 00:06, ред.
Ок)...действительно...смех продлевает жизнь...здорового человека)...а как говорят врачи "здоровых нет, есть недообследованные")...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
20 сентября в 23:59
Маэстро, умоляю, прекратите смешить на ночь глядя!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Минздрав предупреждает- чрезмерное увлечение смехом на ночь вредит Вашему здоровью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾⚾⚾⚾⚾⚾⚾⚾
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 23:53
Сочувствую)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
20 сентября в 23:50
Это ШЕДЕВР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Точно, Великий Режиссер, уже тогда понял, кто такой Нгамальо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Эх, жаль нет на него Демьяненко....
У меня за стенкой такой живёт, Нгамальо. Каждый вечер устраивает танцы народов мира.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 23:44
Гайдай предвидел)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
20 сентября в 23:41
Таки да, именно так, нигер подумал и на всё забил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Именно на такую стройку и отправляли злостных нарушителей трудовой дисциплины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🚴🚴🚴🚴🚴🚴🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🎨🎨🎨🎨🎨🎨🎨😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
20 сентября в 23:31
Capral
Capral
20 сентября в 23:12, ред.
В советское время, его бы за такое нарушение отправили на стройку на месяц, в качестве наказания и лишили бы премиальных. С другой стороны, понимая то, что его выставили на продажу- забил на всё и на всех. Но кроме всего, есть у меня подозрение, что баба его на него плохо влияет, a если так, то мне его жаль...
sihafazatron
sihafazatron
20 сентября в 23:03
Может он и сам не хотел лететь?
Рублем наказывать надо или плёткой?))
