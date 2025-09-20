«Динамо» наказало Нгамалё за нарушение трудовой дисциплины

1758397678

20 сентября 2025, 22:47

Форвард «Динамо» отстранен от выезда на матч чемпионата России в Оренбург, где москвичи сыграют против местной команды 21 сентября.

Камерунец не полетел с «Динамо» на выезд по решению тренерского штаба Валерия Карпина. Причина — Нгамале без оснований не пришел на часть тренировочного занятия.

Ранее появлялась информация, что «Динамо» раздумывает над будущим Нгамале: у камерунца в 2025-м календарном году всего три результативных действия (1+2).