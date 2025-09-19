  • Поиск
В «Спартаке» назвали ударом месячную дисквалификацию Станковича

19 сентября 2025, 16:17

Месячная дисквалификация главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Деяна Станковича стала ударом для команды. Об этом говорится в заявлении «Спартака», опубликованном пресс-службой клуба.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью со столичным «Динамо» со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Станковича на один месяц.

«Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», — говорится в сообщении.

Дисквалификация Станковича отсчитывается от 19 сентября, он пропустит пять игр. В ближайших матчах «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (21 сентября дома), «Пари Нижний Новгород» (28 сентября дома) в РПЛ, «Пари НН» (1 октября на выезде) в Кубке России, ЦСКА (5 октября в гостях) и «Ростовом» (18 октября дома) в чемпионате.

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
20 сентября в 15:19
Поддерживать тренера ? Да ! Но какая польза за два года от серба ? Никакой ! Игру не поставил , постоянные ,пусть и оправданные с точки зрения справедливости , скандалы . Да ,Тедеско и Абаскаль то же скакали у бровки ,но от них хоть какая-то отдача и польза была . А Станкович - так , эмоциональная пустышка ,всего лишь претендующий на "своего парня в доску" . Знаешь ,ну никак не получается его поддерживать , никак !!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ LOpp (раскрыть)
20 сентября в 15:07
Желательно !
артем сергеев 1
артем сергеев 1 ответ артем сергеев 1 (раскрыть)
20 сентября в 08:31
,,наказания,,
артем сергеев 1
артем сергеев 1
20 сентября в 08:30
Привычная реакция клуба на какие -либа накажания ...
Праведный гнев и непризнагие своей вины в любом происшествии....Тренер хамит-виноваты все！Такая ,,традиция,, передается и игрокам....
Соболева,Писарского, Зиньковского и ко. уже нет, да, но ,,традиция,, печальная продолжается.
Кае говорится:-,,рыба гниет с головы,,
jRest
jRest
20 сентября в 05:58
А он на каком языке матерился? Если на русском, то что за атмосфера в Спартаке, коли первыми выученными словами стал мат, а не футбольные термины. А если на другом, то как судьи поняли, что он их материл, а не на чашку чая приглашал? 🤔
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 сентября в 01:24
Подумаешь месяц ?! ..........Мы полтора сезона без тренера играем , а уж месяцем больше ,месяцем меньше ......!
Сп62
Сп62
20 сентября в 00:06
Если Спартак проведёт этот месяц без серьёзных потерь, то будет повод задуматься о продлении дисквалификации уже по просьбе клуба.
Муравьед
Муравьед
19 сентября в 20:51
Спартак расстается с Деяном Станковичем на месяц. Или теперь уже навсегда?
CCCP1922
CCCP1922
19 сентября в 20:50
Месяц-то переживут, а если Станкович станет продолжать?
Capral
Capral ответ oFANATo (раскрыть)
19 сентября в 20:49
А когда, на тренерском мостике Спартака, за всю Великую биографию Клуба было подобное быдло?! НИКОГДА!!!
oFANATo
oFANATo
19 сентября в 20:47
Опять подвёл команду Станкович......месяц без тренера что то такого не припомню что бы у кого то было.
Capral
Capral
19 сентября в 20:38
    LOpp
    LOpp
    19 сентября в 20:33
    А тренера можно уволить пока у него дисквалификация?
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    19 сентября в 20:14
    с сегодняшними технологиями будет по радио что-то подсказывать. как будто спартак играет лучше дна, когда станкович у бровки. ничего не изменится, хуже уже и так некуда
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    19 сентября в 20:14, ред.
    Говорить правду всегда чревато. Вот и Станок..., назвал судью тем, кто он есть..., и получил по рогам.
    6mvc94ajk9jv
    6mvc94ajk9jv
    19 сентября в 19:58
    Надо ему научиться угомонять своих демонов
    dynkel
    dynkel
    19 сентября в 19:26
    Позор Спартака такой тренер как Станкович и чем раньше его выгонят тем для команды лучше
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 сентября в 19:14
    Гончаренка за это два матча получил и там было прям на камеру видно и рецидив.
    Эй, спартачи, чего хвосты поджали, тренера надо поддерживать всегда, пока он тренер
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 сентября в 19:08
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      19 сентября в 19:00
      Это заговор против народной...
      Bad Listener
      Bad Listener
      19 сентября в 18:14, ред.
      "Вот, понимаете дорогие болельщики, мы не виноваты что команда ваша играет плохо, это вот подлые КДК нам бьют под дых и судьи и вообще несправедливый мир. А так бы обязательно только чемпионами были если бы не все эти ужасные от нас не зависящие обстоятельства. Так что придётся вам терпеть и верить в команду дальше не смотря ни на что, а именно на то что мы плевать на вас хотели и за любую фигню как за отмазку будем цепляться и голову вам дурить и внешним врагом отвлекать. А да, ещё Медину не забывайте, он тоже виновата что ближайшие 20 лет титулов не будет!"

      (с) С любовью и уважением, администрация

      Просто отвратительные люди тошнит от них 🤢🤢🤢 И очень жаль что моя любимая команда в руках этих *********
      Варвар7
      Варвар7
      19 сентября в 17:54
      "Удар, удар, еще удар,
      опять удар - и вот -
      Деян нахал и бузотёр
      Вновь открывает рот!" )
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      19 сентября в 17:47, ред.
      Стало ударои для руководства Спартака....)))... десятью головами пустышками лучше бы ударились об забор с колючей проволкой....сами негодяи , что привели его...вот терерь и плата вам по полной поограмме...а нам всю эту мерзость смотреть...
      Termez Zidan
      Termez Zidan ответ sihafazatron (раскрыть)
      19 сентября в 17:41
      Твои бы слова,да богу в уши
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      19 сентября в 17:20
      Станковичу пора на сеансы психотерапии. Неконтролируемые эмоции только вредят и команде и клубу и самому сербу
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик
      19 сентября в 17:08
      Пи...ть меньше надо на работе
      vkqbfteksw7y
      vkqbfteksw7y
      19 сентября в 16:51
      Сам виноват,мы ещё с ним намучимся
      Futurista
      Futurista
      19 сентября в 16:49
      За такую дискву Станковича можно увольнять без выходного пособия...если Спартак может целый месяц играть без него, значит этот тренер вообще не нужен Спартаку...

      Alex_67
      Alex_67
      19 сентября в 16:39
      Ничего... Чем труднее, тем интереснее. А лучше бы просто штрафовали.
      sihafazatron
      sihafazatron
      19 сентября в 16:35
      Щас Спартак начнет выигрывать....
