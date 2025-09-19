В «Спартаке» назвали ударом месячную дисквалификацию Станковича

1758287840

19 сентября 2025, 16:17

Месячная дисквалификация главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» стала ударом для команды. Об этом говорится в заявлении «Спартака», опубликованном пресс-службой клуба.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью со столичным «Динамо» со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Станковича на один месяц.

«Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», — говорится в сообщении.