В «Спартаке» назвали ударом месячную дисквалификацию Станковича

Месячная дисквалификация главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Деяна Станковича стала ударом для команды. Об этом говорится в заявлении «Спартака», опубликованном пресс-службой клуба.
В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью со столичным «Динамо» со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Станковича на один месяц.
«Месяц дисквалификации — это очень серьезный срок. К сожалению, регламент не позволяет нам подавать апелляцию. Клуб и команда оказались под ударом, но мы должны справиться с этой тяжелой ситуацией», — говорится в сообщении.
Дисквалификация Станковича отсчитывается от 19 сентября, он пропустит пять игр. В ближайших матчах «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (21 сентября дома), «Пари Нижний Новгород» (28 сентября дома) в РПЛ, «Пари НН» (1 октября на выезде) в Кубке России, ЦСКА (5 октября в гостях) и «Ростовом» (18 октября дома) в чемпионате.
опять удар - и вот -
Деян нахал и бузотёр
Вновь открывает рот!" )
(с) С любовью и уважением, администрация
Просто отвратительные люди тошнит от них 🤢🤢🤢 И очень жаль что моя любимая команда в руках этих *********
