  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Кубок 2025/2026

«Пари НН» в матче со «Спартаком» лишился гола и получил пенальти из-за VAR

01 октября 2025, 19:11
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Необычный эпизод случился в матче 5-го тура Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком».

На 16-й минуте нижегородцы забили гол — отличился Хуан Боселли. Однако после вмешательства VAR арбитр Павел Кукуян пересмотрел эпизод и назначил пенальти в ворота «Пари НН». Москвичи реализовали удар и повели в счете вместо хозяев.

Как оказалось, в эпизоде перед голом Боселли игрок «Пари НН» в своей штрафной сфолил на сопернике.

Подписывайся в ВК
Все новости
Не получавший назначений с августа Кукуян рассудит «Пари НН» и Спартак"
29 сентября
В РФС рассказали, что номера нескольких судей были опубликованы в Сети
24 сентября
«Сочи» намерен обратиться в ЭСК РФС из-за судейства в матче против ЦСКА
23 сентября
Глава судейства РФС оценил работу Карасева на матче «Краснодар» — «Зенит»
21 сентября
Сперцян посетовал на ненужные свистки судьи Карасева в матче с «Зенитом»
21 сентября
Арбитр Бобровский рассказал о том, как его номер слили в Сеть
19 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
nubom
nubom ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Сдаюсь, Вы меня убедили. Я как-то не подумал, что бывает наказание с конфискацией неправедно нажитого имущества )
Сп62
Сп62 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 22:15
А как же отменяют гол после фола? Отменяют гол и назначают штрафной. Это тоже двойное наказание? Такие моменты встречаютс в каждом матче и не единыжды.
nubom
nubom ответ Шуня771 (раскрыть)
01 октября в 20:37, ред.
...Его пригласили на просмотр двух эпизодов, в которых, по мнению VAR, он принял неправильные решения. Это его третье решение является единственным и окончательным, после которого последовало два наказания за одно нарушение в штрафной НН.
112910415
112910415
01 октября в 20:32
Редко, но бывает...
Шуня771
Шуня771 ответ nubom (раскрыть)
01 октября в 20:23
А что здесь вне Закона?

Его пригласили на просмотр двух эпизодов.
Первое было нарушение в штрафной Пари.
Всё. Точка.
nubom
nubom
01 октября в 20:01, ред.
А как же принцип “non bis in idem” (не дважды за одно и то же), который закреплен в Конституции РФ (статья 50), Уголовном кодексе РФ (статья 6), Кодексе об административных правонарушениях РФ (статья 4.1) и международных правовых актах. В этом матче главный судья Павел Кукуян отменил гол, забитый командой Нижнего Новгорода, и тут же назначил в ее ворота пенальти. Я понимаю, что в РПЛ, в связи с полной профнепригодностью кой-кого из руководящего состава с некоторых пор принято определять состав ведущей лиги прямым голосованием, но хочу напомнить, что даже Остап Бендер, чтил УК…
shlomo
shlomo
01 октября в 19:54
Ну тут как говориться без 100 граммов не разберешься....:)))
Варвар7
Варвар7
01 октября в 19:37
Справедливости ради надо отметить , что 2 года назад в матче на Кубок между этими командами была "зеркальная ситуация" . Спартак забивает гол , на табло загорается 4 - 3 , через минуту гол отменяют и назначают пенальти в сторону КБ - на табло высвечивается 3 - 4 . Так , что будем считать "футбольный Бог " отдал нам должок....)))
Bad Listener
Bad Listener
01 октября в 19:31, ред.
Случай редкий и тем примечательно что между этими командами такое уже было и тоже в кубке когда Спартак выиграл 5:4, но тогда отменили гол Спартака и поставили пенку в пользу Нижнего. Удивительно то что больше нигде я такого и не видел ни разу, а между этими командами за короткую эпоху ВАР такое произошло уже второй раз.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 октября в 19:30
Спартачи должны быть довольными судьей...
sihafazatron
sihafazatron ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
01 октября в 19:20
Всегда здесь найдется один "клоун", который только так и говорит))
Доброго вечера! Ждём дерби в кубке?)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
01 октября в 19:18
VAR за СпаМ,
Чтобы не кричали что их засуживают)))).
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 