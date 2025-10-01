«Пари НН» в матче со «Спартаком» лишился гола и получил пенальти из-за VAR

Необычный эпизод случился в матче 5-го тура Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком».
На 16-й минуте нижегородцы забили гол — отличился Хуан Боселли. Однако после вмешательства VAR арбитр Павел Кукуян пересмотрел эпизод и назначил пенальти в ворота «Пари НН». Москвичи реализовали удар и повели в счете вместо хозяев.
Как оказалось, в эпизоде перед голом Боселли игрок «Пари НН» в своей штрафной сфолил на сопернике.
Его пригласили на просмотр двух эпизодов.
Первое было нарушение в штрафной Пари.
Всё. Точка.
Доброго вечера! Ждём дерби в кубке?)
Чтобы не кричали что их засуживают)))).
