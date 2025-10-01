«Пари НН» в матче со «Спартаком» лишился гола и получил пенальти из-за VAR

1759335063

01 октября 2025, 19:11

Необычный эпизод случился в матче 5-го тура Кубка России между «Пари НН» и «Спартаком».

На 16-й минуте нижегородцы забили гол — отличился Хуан Боселли. Однако после вмешательства VAR арбитр пересмотрел эпизод и назначил пенальти в ворота «Пари НН». Москвичи реализовали удар и повели в счете вместо хозяев.

Как оказалось, в эпизоде перед голом Боселли игрок «Пари НН» в своей штрафной сфолил на сопернике.