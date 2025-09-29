Не получавший назначений с августа Кукуян рассудит «Пари НН» и Спартак"

1759148207

29 сентября 2025, 15:16

назначен главным судьей матча пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги ( РПЛ )» Кубка России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза ( РФС ).

Последним матчем, на котором работал Кукуян, была встреча 7-го тура Мир — РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром». По итогам матча экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в конце второго тайма. Кукуян в этой встрече был арбитром VAR (видеоассистент рефери).