Не получавший назначений с августа Кукуян рассудит «Пари НН» и Спартак"

Павел Кукуян назначен главным судьей матча пятого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Кубка России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Последним матчем, на котором работал Кукуян, была встреча 7-го тура Мир — РПЛ между московским ЦСКА и «Краснодаром». По итогам матча экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибочным решение не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в конце второго тайма. Кукуян в этой встрече был арбитром VAR (видеоассистент рефери).
В других матчах тура группового этапа, которые пройдут с 30 сентября по 2 октября, главными судьями выступят: Иван Абросимов, который обслужит матч между московским «Локомотивом» и ЦСКА, Антон Фролов отработает на игре «Краснодара» и московского «Динамо», Владислав Целовальников назначен на поединок казанского «Рубина» и петербургского «Зенита», Михаил Черемных обслужит матч грозненского «Ахмата» и «Оренбурга», Сергей Чебан отработает на игре самарских «Крыльев Советов» и «Сочи», Максим Перезва назначен на матч между калининградской «Балтики» и тольяттинского «Акрона» и Ранэль Зияков обслужит игру махачкалинского «Динамо» и «Ростова».