Арбитр Бобровский рассказал о том, как его номер слили в Сеть

Арбитр Ян Бобровский в эфире программы «РецепТура» рассказал, с каким давлением со стороны болельщиков столкнулся после неудачной работы на матче РПЛ сезона‑2024/25 между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».
Игра, прошедшая в августе 2024-го в Каспийске, завершилась победой «Пари НН» со счетом 1:0. Позже ЭСК РФС решила, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.
Наверное, это не самая приятная часть нашей работы. Конечно, недоброжелательные люди, так сказать, поспособствовали, слили номер в сеть. Самая большая проблема, что телефон очень быстро разряжается, потому что звонят и днем, и ночью. Еще проблема в том, что были попытки взлома важных ресурсов, банковских карт и так далее. Приятного не добавляет, но это тоже опыт, хоть и один из самых негативных.
Сейчас я беру [трубку], а раньше – нет. Когда понимаю, что это оттуда, просто кладу трубку. Никакого диалога здесь быть не может. Могла быть нецензурная брань, какие‑то предъявы. Сейчас у меня это больше улыбку вызывает, уже совершенно все равно.
