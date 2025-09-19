Арбитр Бобровский рассказал о том, как его номер слили в Сеть

1758304627

19 сентября 2025, 20:57

Арбитр в эфире программы «РецепТура» рассказал, с каким давлением со стороны болельщиков столкнулся после неудачной работы на матче РПЛ сезона‑2024/25 между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

Игра, прошедшая в августе 2024-го в Каспийске, завершилась победой «Пари НН» со счетом 1:0. Позже ЭСК РФС решила, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.