Арбитр Бобровский рассказал о том, как его номер слили в Сеть

19 сентября 2025, 20:57
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Махачкала)0 : 1Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Арбитр Ян Бобровский в эфире программы «РецепТура» рассказал, с каким давлением со стороны болельщиков столкнулся после неудачной работы на матче РПЛ сезона‑2024/25 между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН».

Игра, прошедшая в августе 2024-го в Каспийске, завершилась победой «Пари НН» со счетом 1:0. Позже ЭСК РФС решила, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.

Наверное, это не самая приятная часть нашей работы. Конечно, недоброжелательные люди, так сказать, поспособствовали, слили номер в сеть. Самая большая проблема, что телефон очень быстро разряжается, потому что звонят и днем, и ночью. Еще проблема в том, что были попытки взлома важных ресурсов, банковских карт и так далее. Приятного не добавляет, но это тоже опыт, хоть и один из самых негативных.

Сейчас я беру [трубку], а раньше – нет. Когда понимаю, что это оттуда, просто кладу трубку. Никакого диалога здесь быть не может. Могла быть нецензурная брань, какие‑то предъявы. Сейчас у меня это больше улыбку вызывает, уже совершенно все равно.

Все комментарии
112910415
112910415
20 сентября в 12:28
Спасения нет
..
r2c44fvqggse
r2c44fvqggse
20 сентября в 02:31
Это издержки профессии, проигравшей стороне всегда будешь виноват
Варвар7
Варвар7
20 сентября в 00:00
"У меня зазвонил телефон.
- Алло это Слон?
- Нет Бобёр ...
И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень"....)))
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 21:07, ред.
В сети можно найти большинство номеров, если нет, то можно купить любую базу, вопрос только денег.. У мошенников есть все базы. Чтобы не попасть в число обманутых, не стоит снимать трубку, если высвечивается неизвестный номер. Это стандартные правила.
