Сперцян посетовал на ненужные свистки судьи Карасева в матче с «Зенитом»

вчера, 22:33
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный арбитр матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами «Краснодара» и петербургского «Зенита» Сергей Карасев часто останавливал игру ненужными свистками. Такое мнение журналистам высказал капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян.

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Про судейство буду держаться. Один человек останавливал матчи, но что поделать. В этом вся проблема, когда ненужные свистки, разговоры, все пропадает», — сказал Сперцян.

«Хороший матч, просто не реализовали моменты. Как обычно готовились, сегодня готовились. До пропущенного мяча немного отдали инициативу. Никакой паники нет, мы на первом месте. Будем готовиться к следующей игре», — добавил он.

«Зенит» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. «Краснодар» занимает 1-е место, набрав 19 очков.

Lobo77
Lobo77 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:47
Не. Заха трепется гораздо меньше.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:16
Не там ищешь причины поражения.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:02, ред.
"Хороший матч, просто не реализовали моменты")))

Какой же он тогда хороший, балда ?!

P.S. Армян - балабол. Распиаренный и недалёкий балабол, который на слуху сезон/другой.
Это второй Захарян в ближайшей перспективе.
Гость
