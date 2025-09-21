Сперцян посетовал на ненужные свистки судьи Карасева в матче с «Зенитом»

1758483216

вчера, 22:33

Главный арбитр матча девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между футболистами «Краснодара» и петербургского «Зенита» часто останавливал игру ненужными свистками. Такое мнение журналистам высказал капитан «Краснодара» .

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0.

«Про судейство буду держаться. Один человек останавливал матчи, но что поделать. В этом вся проблема, когда ненужные свистки, разговоры, все пропадает», — сказал Сперцян.

«Хороший матч, просто не реализовали моменты. Как обычно готовились, сегодня готовились. До пропущенного мяча немного отдали инициативу. Никакой паники нет, мы на первом месте. Будем готовиться к следующей игре», — добавил он.