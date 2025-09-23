«Сочи» намерен обратиться в ЭСК РФС из-за судейства в матче против ЦСКА

1758611269

23 сентября 2025, 10:07

«Сочи» планирует обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча чемпионата России с ЦСКА .

Об этом рассказал источник:

В «Сочи» планируют обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам: на 20‑й минуте защитник ЦСКА Лукин сыграл рукой возле своей штрафной, два назначенных пенальти в ворота «Сочи», а также игра рукой Кисляком в своей штрафной на 87‑й минуте и игра рукой Мойзесом в своей штрафной на 90‑й минуте.

«Сочи» вел по ходу матчу 1:0, но в итоге уступил 1:3, пропустив два первых гола с пенальти.