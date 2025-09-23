  • Поиск
«Сочи» намерен обратиться в ЭСК РФС из-за судейства в матче против ЦСКА

23 сентября 2025, 10:07
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 3Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Сочи» планирует обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча чемпионата России с ЦСКА.

Об этом рассказал источник:

В «Сочи» планируют обратиться в ЭСК РФС по пяти эпизодам: на 20‑й минуте защитник ЦСКА Лукин сыграл рукой возле своей штрафной, два назначенных пенальти в ворота «Сочи», а также игра рукой Кисляком в своей штрафной на 87‑й минуте и игра рукой Мойзесом в своей штрафной на 90‑й минуте.

«Сочи» вел по ходу матчу 1:0, но в итоге уступил 1:3, пропустив два первых гола с пенальти.

25процентный клоун
25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
вчера в 22:47
    Unkle_Istwan
    Unkle_Istwan
    вчера в 21:08
    Да пускай обращаются куда хотят. Играть руками у себя в штрафной нельзя. Хотя фанаты спартака явно другого мнения. Ну - если не они играют, конечно
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 19:39
    ЦСКА даже с учетом позавчерашнего матча в Сочи пробил в нынешнем чемпионате меньше пенальти (3), и чем Спартак (4), и чем Зенит (5). И за весь прошлый чемпионат армейцы тоже били 11-метровые реже (3), чем зенитовцы (4) и особенно спартаковцы (11).

    Не припоминаю, чтобы "мнимые борцы за справедливость" столь же активно обсуждали грубые ошибки судей против ЦСКА в августовских матчах с Динамо и Краснодаром . А ведь неназначенный 11-метровый на 90+6 минуте в ворота краснодарцев напрямую повлиял на исход поединка и на нынешнее положение дел в верхней части таблицы.
    K_SY116
    K_SY116
    вчера в 16:18
    два назначенных пенальти в ворота «Сочи»,.... И у них претензия ?? Оригинально....
    ЦВБП - Forza Milan
    ЦВБП - Forza Milan ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 11:48, ред.
    А мячи уже не по баллистической траектории летают?
    Сп62
    Сп62
    вчера в 10:51
    Если рука находится в неестественном положении, то значит она находится выше ноги. Тогда значит мяч от ноги летит вверх. А что, ворота находятся где-то вверху?
    Николай Жунин
    Николай Жунин
    23 сентября в 19:29
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
      23 сентября в 19:19
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        23 сентября в 18:55, ред.
        Конечно промолчал! Где в этой теме, что Сочи готов обратиться в ЭСК РФС по матчу с ЦСКА, упоминаешь что сначала Спартак получил три очка с помощью левых пенальти в матче с Сочи? Что то здесь этого не наблюдаю.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        23 сентября в 18:13
        я промолчал??? это когда такое было??? я поносил всем чем мог эти левейшие пенки и этого бесполезного Барко, очень и очень стыдно за ту игру
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        23 сентября в 16:58, ред.
        Два гола Барко с пенальти принесли победу Спартаку над «Сочи» Спартак» (Москва) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (1:1)

        Москва. Стадион «ЛУКОЙЛ АРЕНА». 30 августа.

        Шах и мат.

        Про два пенальти в ворота Сочи от Спартака скромно умолчал правдоруб))). надо душить этот беспредел на корню.
        ЦВБП - Forza Milan
        ЦВБП - Forza Milan
        23 сентября в 14:18
        За пенальти в этом матче меньше всего должы бухтеть болельщики мясных. Их команда на своём поле обыграла Сочи исключительно за счёт двух пенальти. Причём в первом случае, ни на одном повторе не видно однозначного контакта в ногах, но Барко упал и стонал так, как-будто ему пятку отстрелили.
        Хэппи МИЛФ
        Хэппи МИЛФ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
        23 сентября в 14:17
        "А эти уважаемые люди, они тоже здесь, в этой комнате?"
        Я же говорил, что кб фанам, которые здесь, чтобы потроллить, пасту читать не обязательно. Берегите себя, а то будете, как Станкович.
        Для адекватных я писал, что тоже был сначала уверен, что это не пенальти, но объяснение из пасты вполне устроило и стало понятно, почему его назначили. Но вообще я жду, что кто-то из ЭСК выскажется по этому поводу, потому что мнение моих "ноунеймов" стоит примерно столько, сколько и ваших "уважаемых" людей, то есть примерно ничего. А хотелось бы мнение профессионалов послушать.
        cska1948
        cska1948 ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        23 сентября в 13:59
        Занавес после решения, что это пенальти, и реализации самог пенальти, а не всему матчу.
        Брулин
        Брулин
        23 сентября в 13:35
        Какие глазастые в Сочи! У Лукина и правда была рука, точнее касание мяча руки. Но это за пределами штрафной, судья не мог этого видеть, а ВАР не может вмешаться.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Хэппи МИЛФ (раскрыть)
        23 сентября в 13:34
        Мяч после колена игрока сочи летел в небо, но армейцам нет дела до этого.
        Уже все уважаемые люди признали произвол судьи, но нам какие-то мутные копипасты из телеги от ноунэймов тянут сюда
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        23 сентября в 13:31
        Не назначенный пенальти и левый назначенный это абсолютно разные вещи, пропасть между ними.
        Вчера было два убийственных пенальти, которые сломали игру Сочи и веру в себя, оба левейшие
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        23 сентября в 13:30
        Владение мячом ЦСКА это прям отдельная история, очень красиво Кисляк мяч катает с защитой поперек поля, а впереди мысли нет, только симуляции
        Шуня771
        Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
        23 сентября в 12:51
        Я пересматривал этот эпизод, поскольку ставил в БК ставку....
        Пиза - угол... - удар - колено, от него в руку и за пределы поля... Судья - "точка" - гол - мне возврат ставки)))
        Только занавес был после удара вышедшего на замену Лоррана.
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
        23 сентября в 12:50
        Судя по тому, как тренер Сочи весь матч скакал вдоль бровки и апеллировал к судье, по его мнению сам факт владения мячом ЦСКА является грубейшим нарушением правил. Какого-нибудь Станковича удалили бы уже к 20й минуте
        cska1948
        cska1948 ответ Capral (раскрыть)
        23 сентября в 12:34, ред.
        А для тебя это новость, что футболисты и болельщики ЦСКА называют себя Конями? Может, ты не знаешь, кто является талисманом ЦСКА? И не знаешь, что талисманом Спартака является поросёнок, с которым болельщики Спартака ходили, а может, и сейчас ходят, на футбол с воздушным шариком в виде розового поросенка? Поэтому я спросил тебя: "А они кто?"
        И в чём тут криминал?
        Аксинья
        Аксинья
        23 сентября в 12:30
        Вердикт ЭСК будет примерно таким - "Сухому подмочить репутацию невозможно."
        Capral
        Capral ответ cska1948 (раскрыть)
        23 сентября в 12:27
        Володя, ты- умудренный жизненным и футбольным опытом человек. Hо после того, как ты сказал: "Я конь, а они кто"? у меня появились к тебе вопросы...
        Шуня771
        Шуня771
        23 сентября в 12:24
        Предлагаю взять музыкальную паузу!

        И вновь..., прекрасное творчество земляка A.S.А. Умара Кейна с очаровывающим голосом Сары Худадатовой...
        cska1948
        cska1948 ответ Capral (раскрыть)
        23 сентября в 12:19
        Конечно нет! Я рядовой болельщик ЦСКА и только.
        Шуня771
        Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
        23 сентября в 12:17
        Володя!
        Привет, хорошего тебе дня!

        Ждем новых игр, радостей, печалей, всего без чего жизнь невозможна...

        Крутим земной шар ногами дальше и прогибаемся только от встречного ветра!

        Удачи тебе, армейский, друг!
        Шуня771
        Шуня771 ответ cska1948 (раскрыть)
        23 сентября в 12:14
        Большую, подавляющую часть решений судьи футбольная Фемида признает Правильными!
        Кто сомневается поднимите рукУ!
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
        23 сентября в 12:12
        Экспертно‑судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным решение арбитра Рафаэля Шафеева не назначать пенальти в ворота «Краснодара» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского ЦСКА. Об этом сообщается на сайте РФС.

        Встреча состоялась 31 августа и завершилась со счетом 1:1. На 96-й минуте Шафеев не назначил 11-метровый, когда мяч попал в руку форварду «Краснодара» Виктору Са в его штрафной.

        «Рука неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь. Судье на поле было трудно увидеть детали этого эпизода, в связи с чем VAR был обязан определить контакт мяча с рукой и пригласить судью к монитору для оценки игровой ситуации», — говорится в решении ЭСК.

        По факту ЦСКА лишили победы в матче с Краснодаром и отобрали 2 очка .
        Capral
        Capral ответ cska1948 (раскрыть)
        23 сентября в 12:12
        Володя, а кто главный, разве не ты?
        cska1948
        cska1948 ответ Шуня771 (раскрыть)
        23 сентября в 12:07
        Олег, обращаюсь к тебе как к представителю мировой общественности. Ты посмотрел обзор матча Наполи - Пиза? Ты видел, за что там поставили пенальти в ворота Наполи? Хотелось бы узнать твоё мнение по этому пенальти. А ты всё молчишь.
