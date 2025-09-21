Глава судейства РФС оценил работу Карасева на матче «Краснодар» — «Зенит»

1758486298

вчера, 23:24

Матч девятого тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) между футболистами «Краснодара» и петербургского «Зенита» был самым сложным для судейства за последние несколько лет. Такое мнение журналистам высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза .

Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Главным арбитром встречи был .

«Первое, что хотелось бы отметить, что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд и мы будем видеть отличное качество его работы», — сказал Каманцев.