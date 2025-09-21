Глава судейства РФС оценил работу Карасева на матче «Краснодар» — «Зенит»

Матч девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между футболистами «Краснодара» и петербургского «Зенита» был самым сложным для судейства за последние несколько лет. Такое мнение журналистам высказал председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев.
Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:0. Главным арбитром встречи был Сергей Карасев.
«Первое, что хотелось бы отметить, что, наверное, за последние несколько лет это был один из сложнейших матчей, которые я видел на стадионе, в плане судейства, болельщиков, игроков, эмоций. Эксперты еще дадут оценку, но я доволен работой Сергея. Надеюсь, что теперь у него будет восходящий тренд и мы будем видеть отличное качество его работы», — сказал Каманцев.
«Зенит» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 16 очков. «Краснодар» занимает 1-е место, набрав 19 очков.
Над кем восходящий ? Кто там из арбитров хоть близко к Карасю по профпригодности стоит ?
Алё, Каманцев..., ты в этой конторе ваще работаешь или числишься ?! ( facepalm )
Над кем восходящий ? Кто там из арбитров хоть близко к Карасю по профпригодности стоит ?
Алё, Каманцев..., ты в этой конторе ваще работаешь или числишься ?! ( facepalm )
Даже с плюсом, учитывая напряженность матча.
И в дополнении...
Были футбольные времена, когда с арбитром мог вести диалог только капитан команды!
Сейчас в этом вопросе полный бардак, каждый из игроков мнит из себя минимум судьей ФИФА и при каждом случае прётся с претензиями к арбитру....
Даже с плюсом, учитывая напряженность матча.
И в дополнении...
Были футбольные времена, когда с арбитром мог вести диалог только капитан команды!
Сейчас в этом вопросе полный бардак, каждый из игроков мнит из себя минимум судьей ФИФА и при каждом случае прётся с претензиями к арбитру....