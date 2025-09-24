  • Поиск
В РФС рассказали, что номера нескольких судей были опубликованы в Сети

вчера, 08:06

Номера нескольких футбольных арбитров были опубликованы в интернете, Российский футбольный союз (РФС) относится к этому негативно. Об этом рассказал председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.

«У нас было несколько случаев, когда в сеть сливали телефонные номера арбитров, которые работали на матчах, — сказал Каманцев. — Конечно, мы относимся к этому негативно. Даже если арбитр допустил ошибку, это может быть рабочая ситуация. Это часть профессии. Судьям можем только посоветовать не читать комментарии. Если обращаться в правоохранительные органы, то это вряд ли будет воспринято общественностью позитивно. Может получиться прямо противоположный эффект. Разумеется, если речь не идет о прямых угрозах. Но именно об угрозах, действиях, попадающих под такую статью, нам неизвестно».

«Было несколько ситуаций, когда через банковские приложения оставляли комментарии. Людям это кажется забавным. Главное, чтобы это не было целенаправленно организовано каким-то клубом. Мы обсудили ситуацию, выработали механизм. Если, по мнению судей, есть какие-то реальные угрозы, оскорбления или что-то весомое, то необходимо сообщить об этом. Если обычный хейт, то рекомендуем не читать. С интернет-троллями воевать невозможно», — добавил Каманцев.

112910415
112910415
вчера в 10:59
наконец-то мнение болельщиков будет услышано ! )
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:56
Кто-то вполне мог заработать на этом деньги...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 09:33
Ну чтож, теперь хоть можно позвонить им научить их с открытыми глазами судить, а то видишь ли ошибки издержки профессии, может быть поэтому я и не вижу преимущества от ВАР потому что нашим судьям даже повторы видеть не помогают
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:12
У многих профессиях есть свои издержки...
jme5hf35tdyh
jme5hf35tdyh
вчера в 08:56
Послушали судейки походу о себе нипадеццки
