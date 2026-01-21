Top.Mail.Ru
Тер Штеген перешел в «Жирону»

сегодня, 09:44

Испанская «Жирона» объявила о трансфере вратаря «Барселоны» и сборной Германии Марка-Андре тер Штегена. Игрок арендован до конца текущего сезона.

33-летний тер Штеген выступал за «Барселону» с 2014 года. Он провел за команду 423 матча.

