Тер Штеген перешел в «Жирону»

Испанская «Жирона» объявила о трансфере вратаря «Барселоны» и сборной Германии Марка-Андре тер Штегена. Игрок арендован до конца текущего сезона.
33-летний тер Штеген выступал за «Барселону» с 2014 года. Он провел за команду 423 матча.
тер Штегену переезжать не надо, все рядом.
плюс, немец получит практику перед ЧМ - 2026.
Жирона усилилась, впереди важные матчи.
Барса избавлена от ненужных внутренних интриг.
осталось одно - в летом продать тер Штегена.
