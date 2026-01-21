Тер Штеген перешел в «Жирону»

1768977866

сегодня, 09:44

Испанская «Жирона» объявила о трансфере вратаря «Барселоны» и сборной Германии . Игрок арендован до конца текущего сезона.

33-летний тер Штеген выступал за «Барселону» с 2014 года. Он провел за команду 423 матча.