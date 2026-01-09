Top.Mail.Ru
«Саутгемптон» арендовал вратаря «Баварии»

сегодня, 09:54

Английский «Саутгемптон» арендовал у «Баварии» вратаря Даниэля Переца. 25-летний игрок сборной Израиля будет выступать в Англии до лета 2026 года.

В первой части сезона Перец находился в аренде в немецком «Гамбурге».

sq27zqkcb994
sq27zqkcb994
сегодня в 14:27
В Баварии он похоже на случай травм 4-5 вратарей, тогда будет шанс
Capral
Capral ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 14:26, ред.
Такими арендами, Бавария скоро останется без вратарей. Переца отправили, Нойер, вообще, неизвестнa его дальнейшая судьба, поскольку, врачи настоятельно советуют ему закончить с футболом, ввиду его слабых мышечных тканей... Вот и получается, что остается один Убриг. А ведь пару лет назад, на просмотре в Баварии было 16 вратарей!!! Hо предпочтение отдали старику Нойеру. Правда, вчера, Заммер громогласно провозгласил тезу о том, что Нойер, в любом его виде должен ехать на ЧМ!!! Он- символ сборной, её опыт!!! Но думаю, сам, Нойер, уже всё для себя решил...
sv_1969
sv_1969 ответ kovalev-barin (раскрыть)
сегодня в 14:22
Ну это понятно! 26 лет это не возраст для вратаря! Может и выстрелит потом!
kovalev-barin
kovalev-barin ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 14:05
Купили, как и многих других, в надежде, что он сможет заменить Нойера, в сезоне 23/24. Но конкуренцию Нойера он смог выиграть разве что в Футбольном Менеджере, и то не во всех частях. Но так как он вроде как (сам его игр не видел, поэтому цитирую инсайдеров) вратарь небезнадежный, поэтому его не продают, а отправляют в аренды
t6grvayqn9zq
t6grvayqn9zq
сегодня в 13:08
Перец наверное крутой вратарь
NFFC
NFFC
сегодня в 11:21
Не серьёзный голкипер!
shur
shur ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 11:11
...им не привыкать, то пустыне скитаться, то в аренде сидеть....!!!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 11:04
Вот так вся жизнь и пройдёт в аренде...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:56
А я и не знал что у Баварии есть такой Перец)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:56
Вратарь аренды.... наверное Баварии его нужно продавать уже, если есть такая возможность.
