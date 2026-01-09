«Саутгемптон» арендовал вратаря «Баварии»
Английский «Саутгемптон» арендовал у «Баварии» вратаря . 25-летний игрок сборной Израиля будет выступать в Англии до лета 2026 года.
В первой части сезона Перец находился в аренде в немецком «Гамбурге».
