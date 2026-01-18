Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2025/2026

«Жирона» арендовала Эчеверри у «Манчестер Сити»

сегодня, 18:36

Испанская «Жирона» арендовала у английского «Манчестер Сити» 20-летнего хавбека Клаудио Эчеверри. Сделка рассчитана до конца сезона.

Первую часть текущей кампании аргентинец также провел в аренде, выступая за леверкузенский «Байер».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Хетафе» арендовал форварда «Лиона» Сатриано
16 января
Сын Ибрагимовича перешел из «Милана» в «Аякс»
10 января
Официально«Саутгемптон» арендовал вратаря «Баварии»
09 января
ОфициальноФюллькруг стал игроком «Милана»
02 января
«Реал» объявил о переходе Эндрика в «Лион» на правах аренды
23 декабря 2025
«Ноттингем» отправил форварда Жоту в аренду в «Бешикташ»
13 сентября 2025
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 20:23
жаль, в Байере не сложилось.
теперь вот Жирона.
здесь для молодого аргентинца привычный уклад жизни как в испаноязычной культуре. от сиесты до экспрессивного общения)))
да, Эчеверри играть надо постоянно, а посидеть на лавке он и в Сити может.
сейчас Жирона на подъеме, уже на 9 месте.
меньше давления, больше игрового времени.
удачи, Клаудио!
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:05
МС его брал так, на всякий случай...
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 20:02
Вот так, по арендам, может всю карьеру провести...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 19:44
Турне по арендам - довольно частое явление для молодых игроков...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:17
Я считаю, что Эчеверри совершил ошибку, когда подписывал контракт с Сити. Клаудио считался очень талантливым игроком в Ривере, он мог бы перейти в любой средний клуб европы и нибирался бы там опыта. А сейсас получается так, что он скитается из аренды в аренду.....
Конкретно для Жироны данный трансфер скорее будет усилением. Я бы не стал пока списывать его, игрок то он талантливый да и Испания как мне кажется больше подходит аргентинцу для развития.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:03
Вроде Сити Групп владеет кучей клубов, а на деле в Европе кроме Жироны и пристроить некуда набираться опыта. Есть еще Труа и Палермо но они в низах барахтаются. а остальное все по всему миру Бразилия, Уругвай, США. Япония. Китай, Индия, Австралия - какой там опыт наберешь в Австралии где счета 5-4 каждый тур и вылетающие у чемпионов выигрывают вообще ни от чего не завися)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:42
Зачем держать, если не очень нужен?...
a83dvffzt926
a83dvffzt926
сегодня в 18:41
Лучший вариант для молодого игрока без основы
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 