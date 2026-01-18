«Жирона» арендовала Эчеверри у «Манчестер Сити»

Испанская «Жирона» арендовала у английского «Манчестер Сити» 20-летнего хавбека Клаудио Эчеверри. Сделка рассчитана до конца сезона.
Первую часть текущей кампании аргентинец также провел в аренде, выступая за леверкузенский «Байер».
теперь вот Жирона.
здесь для молодого аргентинца привычный уклад жизни как в испаноязычной культуре. от сиесты до экспрессивного общения)))
да, Эчеверри играть надо постоянно, а посидеть на лавке он и в Сити может.
сейчас Жирона на подъеме, уже на 9 месте.
меньше давления, больше игрового времени.
удачи, Клаудио!
Конкретно для Жироны данный трансфер скорее будет усилением. Я бы не стал пока списывать его, игрок то он талантливый да и Испания как мне кажется больше подходит аргентинцу для развития.
