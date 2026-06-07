В течение пяти лет у «Акрона» может появиться стадион уровня РПЛ в Тольятти

сегодня, 12:39

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о возможном появлении своего стадиона у «Акрона».

Рассматривается постройка стадиона «Акрона». Мы этот проект системно разрабатываем, сейчас экономическая ситуация не позволяет говорить определённо о капитальных инвестициях, но уверен, что в течение пяти лет стадион появится в Тольятти и сможет полноценно принимать матчи Российской Премьер-Лиги.

Сейчас «Акрон» принимает соперников на стадионе «Самара Арена», который также является домашним для «Крыльев Советов».