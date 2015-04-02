Витоло — лучший игрок Примеры в марте

Полузащитник «Севильи» Витоло, который с недавних пор стал приглашаться в сборную Испании, признан лучшим игроком Примеры в марте.
В минувшем месяце хавбек отметился тремя голами и двумя результативными передачами в трех матчах. Звездным часом футболиста стала встреча с «Депортиво», в которой он оформил дубль и снабдил партнеров двумя голевыми пасами, принеся команде победу со счетом 4:3.
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях
|
Конкурс ЛЧ
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу