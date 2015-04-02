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Витоло — лучший игрок Примеры в марте

02 апреля 2015, 12:28

Полузащитник «Севильи» Витоло, который с недавних пор стал приглашаться в сборную Испании, признан лучшим игроком Примеры в марте.

В минувшем месяце хавбек отметился тремя голами и двумя результативными передачами в трех матчах. Звездным часом футболиста стала встреча с «Депортиво», в которой он оформил дубль и снабдил партнеров двумя голевыми пасами, принеся команде победу со счетом 4:3.

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