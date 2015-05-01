Рауль: «Месси — лучший, против кого мне доводилось играть»

Бывший форвард «Реала» Рауль признался, что Лионель Месси является лучшим футболистом, с которым он когда-либо встречался на поле.
- Месси — лучший, против кого мне доводилось играть. Мне повезло встретиться на поле с Зиданом, Роналдо, Фигу, Криштиану Роналду, но Месси отличается от всех них. У него все выглядит очень просто, даже невозможное он, кажется, делает без каких-либо усилий. Когда смотришь за его игрой, то такое впечатление, что он гоняет мяч с друзьями на улице. Если же говорить о ранних этапах моей карьеры, то лучшими игроками, с которыми я встречался, были Роберто Баджо и Райан Гиггз.
Лучший защитник, против которого я играл, это Паоло Мальдини. Это был сильный и элегантный футболист. Помню, как сложно мне было против него.
А лучший вратарь — Оливер Кан. Все дуэли с «Баварией» в Лиге чемпионов были для нас очень трудными.
- Месси — лучший, против кого мне доводилось играть. Мне повезло встретиться на поле с Зиданом, Роналдо, Фигу, Криштиану Роналду, но Месси отличается от всех них. У него все выглядит очень просто, даже невозможное он, кажется, делает без каких-либо усилий. Когда смотришь за его игрой, то такое впечатление, что он гоняет мяч с друзьями на улице. Если же говорить о ранних этапах моей карьеры, то лучшими игроками, с которыми я встречался, были Роберто Баджо и Райан Гиггз.
Лучший защитник, против которого я играл, это Паоло Мальдини. Это был сильный и элегантный футболист. Помню, как сложно мне было против него.
А лучший вратарь — Оливер Кан. Все дуэли с «Баварией» в Лиге чемпионов были для нас очень трудными.