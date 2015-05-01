Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2014/2015

Рауль: «Месси — лучший, против кого мне доводилось играть»

01 мая 2015, 00:40
Бывший форвард «Реала» Рауль признался, что Лионель Месси является лучшим футболистом, с которым он когда-либо встречался на поле.

- Месси — лучший, против кого мне доводилось играть. Мне повезло встретиться на поле с Зиданом, Роналдо, Фигу, Криштиану Роналду, но Месси отличается от всех них. У него все выглядит очень просто, даже невозможное он, кажется, делает без каких-либо усилий. Когда смотришь за его игрой, то такое впечатление, что он гоняет мяч с друзьями на улице. Если же говорить о ранних этапах моей карьеры, то лучшими игроками, с которыми я встречался, были Роберто Баджо и Райан Гиггз.

Лучший защитник, против которого я играл, это Паоло Мальдини. Это был сильный и элегантный футболист. Помню, как сложно мне было против него.

А лучший вратарь — Оливер Кан. Все дуэли с «Баварией» в Лиге чемпионов были для нас очень трудными.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-игрок «Ростова» чуть не опоздал на белградское дерби
Вчера, 11:17 Видео
В Англии команда девочек выиграла турнир среди мальчиков
21 апреля
«Жирона» впервые в своей истории вышла в еврокубки
21 апреля
«Ноттингем Форест» подал апелляцию по делу о лишении очков
20 апреля
«Ипсвич», «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон» борются за выход в АПЛ
20 апреля
Модрич помог Лунину отбить пенальти в матче с «Манчестер Сити»
20 апреля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 