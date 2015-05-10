Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияИспания. Примера 2014/2015

Мойес: "Я не собираюсь покидать «Реал Сосьедад»

10 мая 2015, 11:25
 Шотландский тренер Дэвид Мойес, который пока не впечатлил своей работой с испанским «Реалом Сосьедад», заявил, что не хочет уходить из клуба уже ближайшим летом.

- Я постараюсь летом привести все в норму, чтобы мы были в оптимальной форме на старте будущего сезона. Есть некоторые изменения, которые я хочу осуществить, небольшие вещи, которые нужно поменять. Думаю, нам это поможет. Уходить я никуда не собираюсь.
Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
От Германии в следующем сезоне Лиги чемпионов выступят пять клубов
Сегодня, 00:59
«Парма» вернулась в Серию А
Вчера, 21:38
Непобеждённый боец MMA Нурмагомедов посетил матч «Бавария» — «Реал»
Вчера, 16:59 Фото
Американская телекомпания хочет устроить неофициальный 39-й тур АПЛ в США
Вчера, 10:53
Сборная Узбекистана сыграет на Олимпиаде 2024
29 апреля
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
29 апреля
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 