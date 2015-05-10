Мойес: "Я не собираюсь покидать «Реал Сосьедад»

Шотландский тренер Дэвид Мойес, который пока не впечатлил своей работой с испанским «Реалом Сосьедад», заявил, что не хочет уходить из клуба уже ближайшим летом.
- Я постараюсь летом привести все в норму, чтобы мы были в оптимальной форме на старте будущего сезона. Есть некоторые изменения, которые я хочу осуществить, небольшие вещи, которые нужно поменять. Думаю, нам это поможет. Уходить я никуда не собираюсь.
- Я постараюсь летом привести все в норму, чтобы мы были в оптимальной форме на старте будущего сезона. Есть некоторые изменения, которые я хочу осуществить, небольшие вещи, которые нужно поменять. Думаю, нам это поможет. Уходить я никуда не собираюсь.