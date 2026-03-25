В чешском футболе произошёл коррупционный скандал

сегодня, 10:48

По информации источника, чешская полиция во вторник арестовала десятки человек в связи с возможной коррупцией в футболе.

Отмечается, что речь идёт в основном о ставках, но также о получении спортивных преимуществ.

Футбольная ассоциация Чехии (FAČR) ещё три года назад уведомила полицию о возможной коррупции. Вчерашний масштабный рейд является результатом этого. Глава организации Давид Трунда в сообщении членам исполнительного комитета сказал следующее:

С 6:00 началась масштабная операция, вероятно, самая масштабная в истории чешского футбола. В ней участвуют Европол и Интерпол. Всё в координации с подразделением УЕФА по борьбе с договорными матчами. Операция охватывает в основном Моравию (99 процентов) и касается нескольких десятков человек. Это результат сотрудничества между FAČR и чешской полицией. Сегодня комитет по этике начнёт разбирательство в отношении более чем 40 игроков, официальных лиц, арбитров и клубов, включая клубы высшего дивизиона вплоть до 4-й лиги, а также молодёжные лиги.

В итоге было начато разбирательство в отношении 47 лиц, из которых 42 — физические и 5 юридические, то есть клубы. Отмечается, что это только члены ассоциации, а к другим комитет доступа не имеет.

На пресс-конференции после внеочередного заседания исполкома сообщили, что инициатором расследования стала Футбольная ассоциация страны.

Расследование касается двух профессиональных клубов: «Опавы» из Второй лиги и «Карвины», выступающей в Первой лиге. В случае с «Карвиной» расследование ведётся как в отношении самого клуба, так и его руководителя Яна Вольфа, который также является мэром города, владеющего контрольным пакетом акций клуба.

Скандал произошёл перед матчем 1/2 финала отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между Чехией и Ирландией, который запланирован на 26 марта.