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«Милан» может отпустить Сапату в Англию

12 августа 2015, 12:41

Защитник «Милана» Кристиан Сапата может этим летом перебраться в АПЛ. Там на колумбийца претендует «Эвертон».

«Милан» готов рассмотреть варианты с продажей Сапаты, учитывая тот факт, что контракт футболиста истекает уже через год.

Сапата играет за «Милан» с 2012 года.

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Все комментарии
AC M1lan
AC M1lan
12 августа 2015 в 18:19
Есть Романьоли
nahan
nahan
12 августа 2015 в 15:31
Пусть отпускают.
Nikiforof
Nikiforof
12 августа 2015 в 14:17
Когда же сам Милан отпустит.
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
12 августа 2015 в 13:03
правильно
Гость
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