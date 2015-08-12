«Милан» может отпустить Сапату в Англию

Защитник «Милана» Кристиан Сапата может этим летом перебраться в АПЛ. Там на колумбийца претендует «Эвертон».
«Милан» готов рассмотреть варианты с продажей Сапаты, учитывая тот факт, что контракт футболиста истекает уже через год.
Сапата играет за «Милан» с 2012 года.
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