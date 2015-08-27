«Манчестер Сити» заплатит 80 млн евро за Де Брюйне

Хавбек «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Сообщается, что клубы согласовали условия трансфера — «горожане» заплатят 80 миллионов евро за 24-летнего бельгийца.
Хавбек «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Сообщается, что клубы согласовали условия трансфера — «горожане» заплатят 80 миллионов евро за 24-летнего бельгийца.
))))))
))))))
Досадно и то,что он не будет в Ювентусе.Тоже очень нужен такой игрок клубу.
Досадно и то,что он не будет в Ювентусе.Тоже очень нужен такой игрок клубу.