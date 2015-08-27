«Манчестер Сити» заплатит 80 млн евро за Де Брюйне

«Кадис» — «Барселона». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.12.2020) «Кадис» является одним из главных открытий этого сезона. Способна ли команда

«Атлетико» — «Вальядолид». Прогноз на матч чемпионата Испании (05.12.2020) «Атлетико» продолжает быть единственной командой в Примере, которая не знает