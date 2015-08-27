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«Манчестер Сити» заплатит 80 млн евро за Де Брюйне

27 августа 2015, 09:44

 Хавбек «Вольфсбурга» Кевин Де Брюйне в ближайшее время станет игроком «Манчестер Сити». Сообщается, что клубы согласовали условия трансфера — «горожане» заплатят 80 миллионов евро за 24-летнего бельгийца.

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Все комментарии
spartacus333
spartacus333 ответ Санчо Панса (раскрыть)
29 августа 2015 в 10:19
дело в деньгах. ему в мс зарплату положили с бонусами такую, от которой невозможно отказаться, раз в пять больше чем в вольфсбурге.
nintend0
nintend0
28 августа 2015 в 12:08
игрок от силы на 30 млн, такие суммы уродуют всю трансферную структуру футбола, теперь каждый будет задирать ценник если им интересуются мешко-клубы ...
MRHM-1988
MRHM-1988 ответ Свинельд (комментарий удален) (раскрыть)
28 августа 2015 в 01:24
Скорее куда им до тебя .
рус фан
рус фан
28 августа 2015 в 01:22
За рыжего как за Бэйла почти отвалили Шейхи из Сити, такие трансферы в европе весьма иронично напоминают наши распилы.
bazza
bazza
27 августа 2015 в 21:35
источник билде
Санчо Панса
Санчо Панса
27 августа 2015 в 17:45
Да, уж! Я ожидал, что Кевин все таки останется в Вольфсбурге.. Зачем ему переходить в Ман.Сити? Ведь в ЛЧ он и так бы сыграл) А, ну если только выиграть какой нибудь трофей.. Да, у Ман.Сити гораздо выше шанс выиграть чемпионат Англии, чем у Вольфсбурга Бундеслигу! Тогда все понятно)
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
27 августа 2015 в 17:02
О ужас..
erneuern
erneuern
27 августа 2015 в 16:45
разве он не играл за Челси? потом его сплавили в Германию, а теперь мешок его выкупает за 80)
СтритТт
СтритТт ответ Фата лист (раскрыть)
27 августа 2015 в 16:32
я знаю о ком говорю,почти за столько же кр7 купили)
andrei6375
andrei6375
27 августа 2015 в 16:22
Я бы назвал это "непристойное предложение " Вот кому деньги карман жмут .
murattime
murattime
27 августа 2015 в 16:11
Пздц если честно
mouzz
mouzz
27 августа 2015 в 16:09
Вот это развод по взрослому 80 млн!!!!!!!!!
))))))
Сливки общества
Сливки общества ответ OSCAR95 (комментарий удален) (раскрыть)
27 августа 2015 в 16:08
А-а, ну, это другое дело.) Кикер пишет, что наш Данте к ним переходит.) Один трансфер уже есть.)
Selevk
Selevk
27 августа 2015 в 15:32
Дороговато...
nahan
nahan
27 августа 2015 в 15:22
Все-таки добились своего.
Фата лист
Фата лист ответ СтритТт (раскрыть)
27 августа 2015 в 15:11
Ты видимо не знаешь, о ком говоришь:)
el barsa
el barsa ответ Рауль и Зидан (комментарий удален) (раскрыть)
27 августа 2015 в 15:01
ты никто.
19Roman82
19Roman82 ответ Hardwell (раскрыть)
27 августа 2015 в 14:53
Да с его данными много куда можно) Милану не повредил бы точно, да и в Боруссии врядли потерялся бы)
Hardwell
Hardwell ответ 19Roman82 (раскрыть)
27 августа 2015 в 14:51
Идеально для него и моя мечта видеть его в Боруссии.Согласись,было бы сильно!И он нуждается в таком клубе,и клуб в таком игроке нуждается!Я бы на его месте просился бы туда.
juvenale
juvenale ответ Franz Beckenbauer (раскрыть)
27 августа 2015 в 14:49
его цена максимум 20
Hardwell
Hardwell ответ hejabvb (раскрыть)
27 августа 2015 в 14:48
Вот и я так думаю.Боруссия классная команда!Надеюсь в этом сезоне она выстрелит,прошлый был печальный очень((
СтритТт
СтритТт
27 августа 2015 в 14:41
красная цена 20,ну мешок,такой мешок)
hejabvb
hejabvb ответ Hardwell (раскрыть)
27 августа 2015 в 14:35
Маур пожадничал, сейчас бы жег в Дортмунде этот паренёк.
19Roman82
19Roman82 ответ Hardwell (раскрыть)
27 августа 2015 в 14:32
То то и оно... Это и настораживает... Не просто так Маур его отдал... Маур много что непонятного делает, но он далеко не дурак - это точно.
Hardwell
Hardwell ответ 19Roman82 (раскрыть)
27 августа 2015 в 14:25
Согласен!АПЛ это далеко не Бундеслига.
Hardwell
Hardwell
27 августа 2015 в 14:24
Снова к "мешкам"....Мне очень,очень досадно за то,что этот паренёк не играет в Боруссии.Он бы там давал жару и Боруссия бы сильнее стала.
Досадно и то,что он не будет в Ювентусе.Тоже очень нужен такой игрок клубу.
19Roman82
19Roman82
27 августа 2015 в 13:59
Во первых - ооооочень дорого. Во вторых, куда его берут. И, наконец, в третьих - а заиграет ли))) Очень рискуют шейхи... Очень.
Сливки общества
Сливки общества ответ Tamara Gorro (раскрыть)
27 августа 2015 в 13:41
Если ты не понял, "двое суток" было образным выражением.) От этого ничего не меняется. Сколько дней Бавария с Видалем возилась, знаешь?
Сливки общества
Сливки общества ответ Tamara Gorro (раскрыть)
27 августа 2015 в 13:39
Зенит их приобрел за крупные суммы, Вольфсбург так швыряться деньгами не будет. Они всё лето просидели на печи, а тут в конце вдруг решат громыхнуть? Может быть, конечно, они ведут какие-то тайные переговоры, но в наше время ничего тайного уже не бывает.)
112910415
112910415
27 августа 2015 в 13:36
прискорбно дорого
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