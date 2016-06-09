Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Дании Даниэль Аггер объявил о завершении карьеры.
«Спасибо всем за поддержку. Это грустно, но решение закончить играть в футбол – правильное. Я горжусь своей карьерой», — заявил Аггер.
Причиной завершения карьеры в 31 год стало то, что у Аггера стали регулярные проблемы со здоровьем.
В прошлом сезоне Аггер провел за «Брондбю» 26 матчей и забил один мяч.
Спасибо Аггеру за преданность Ливерпулю и здоровья!
Спасибо Аггеру за преданность Ливерпулю и здоровья!
Удачи Дани,Удачи!
Удачи Дани,Удачи!
В твоем исполнении должно быть так: "Ни слыхал а таком значет он был плахим играком" Ну и в концовке что-нибудь про Браснекулону и Меесие
В твоем исполнении должно быть так: "Ни слыхал а таком значет он был плахим играком" Ну и в концовке что-нибудь про Браснекулону и Меесие