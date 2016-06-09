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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияДания. Суперлига 2015/2016

Аггер объявил о завершении карьеры

09 июня 2016, 13:48

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Дании Даниэль Аггер объявил о завершении карьеры.

«Спасибо всем за поддержку. Это грустно, но решение закончить играть в футбол – правильное. Я горжусь своей карьерой», — заявил Аггер.

Причиной завершения карьеры в 31 год стало то, что у Аггера стали регулярные проблемы со здоровьем.

В прошлом сезоне Аггер провел за «Брондбю» 26 матчей и забил один мяч.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
10 июня 2016 в 10:07
рано.жалко что травмы.удачи Аггер_Даниэль
Муслим90
Муслим90
09 июня 2016 в 22:44
Жаль...спасибо за все...он из любимых игроков Ливерпуля...удачи в дальнейшем
Hardwell
Hardwell
09 июня 2016 в 20:29
Здоровый,рослый,сильный,лидер Датской обороны.Но вот так у него тянулось ещё с далёкого 2007-го.То спина,то нога,то ещё что.Несмотря на это он всегда выжимал из себя максимум для пользы своего родного Брондбю,сборной Дании и конечно же Ливерпуля!Болельщики должны с должным уважением относиться к нему.Не каждый способен заявить о том,что так будет правильно и сказать,что несмотря на это он может гордиться своей карьерой,и в этих словах-истинная правда!
Спасибо Аггеру за преданность Ливерпулю и здоровья!
исси62
исси62
09 июня 2016 в 20:07
Удачи! Аггер_Даниэль
n1ger0k
n1ger0k ответ Свободный удар (раскрыть)
09 июня 2016 в 19:52
страшно смотреть из-за заставки)))
Lucius Vorenus
Lucius Vorenus
09 июня 2016 в 19:46
крут о
❀❀❀SLAWA❀❀❀
❀❀❀SLAWA❀❀❀
09 июня 2016 в 18:03
Аггер_Даниэль будь здоров.
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд
09 июня 2016 в 17:20, ред.
Санчо Панса
Санчо Панса
09 июня 2016 в 17:14
Мда, рановато он завязал с футболом.. Если честно, для меня это большой сюрприз! К тому же его вроде отправляли в Милан этим летом. Здоровье самое ценное, что есть в жизни не только футболиста, но и человека! Желаю ему всего наилучшего и постараться не отстраняться далеко от футбола.
Ironyfan
Ironyfan ответ Судья (раскрыть)
09 июня 2016 в 17:04, ред.
Судья не должен оставлять подобные комментарии , судья должен быть в стороне , ибо есть и есть одна из составляющих беспристрастности))
KaZёL
KaZёL ответ Рефери (комментарий удален) (раскрыть)
09 июня 2016 в 17:04
Ну хоть не с Киуон-Адамс,спасибо что не привёл в пример,на фоне их,связка Ливерпуля,школота неоперившеяся.
sir_Alex
sir_Alex
09 июня 2016 в 16:51
Удачи ему в будущем!
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд ответ Klopp_OUT (раскрыть)
09 июня 2016 в 16:46
Я так не думаю. Может быть раньше когда он был чуть по моложе то да, а сейчас уже нет, на протяжении всей карьеры в АПЛ у него было не мало травм, если бы не травмы то он до сих пор бы играл на высоком уровне. Уважаю викинга что он даже в черные времена Ливерпуля отказывался от предложений Барселоны и МС. Потом он сам попросил руководство чтобы они не завышали ценник и отпустили его на родину, даже отверг несколько предложений из АПЛ и Сериала, других европейских клубов, чтобы вернутся в Данию, после этого было понятно что человек устал и в скором времени завершит свою карьеру.
Судья
Судья ответ Sanchella_85 (раскрыть)
09 июня 2016 в 16:37
или, если он не играл против Месси, значит он ничего не добился))))
Klopp_OUT
Klopp_OUT ответ Это_же_Энфилд (раскрыть)
09 июня 2016 в 16:27
Да он даже сейчас бы Ливерпулю не помешал,как минимум был бы не хуже Сахо или Ловрена
Klopp_OUT
Klopp_OUT
09 июня 2016 в 16:26
Шикарный защитник,если бы не травмы,то был бы один из лучших в мире
Удачи Дани,Удачи!
Это_же_Энфилд
Это_же_Энфилд
09 июня 2016 в 16:22, ред.
Жаль что травмы замучили Аггера, техничный защитник которому всего то 31 год, так бы викинг еще спокойно мог попылить в каком нибудь сериале.
turbo90
turbo90 ответ Amanreca (комментарий удален) (раскрыть)
09 июня 2016 в 15:34
туши)
Sanchella_85
Sanchella_85 ответ Bаrsenоga (раскрыть)
09 июня 2016 в 15:01, ред.
Теряешь хватку.

В твоем исполнении должно быть так: "Ни слыхал а таком значет он был плахим играком" Ну и в концовке что-нибудь про Браснекулону и Меесие
Bаrsenоga
Bаrsenоga
09 июня 2016 в 14:28
Не слыхал о таком значит он был плохим игроком.
Судья
Судья
09 июня 2016 в 14:22
Отличный защитник, здоровья и успехов в новых начинаниях!
Свободный удар
Свободный удар
09 июня 2016 в 14:21
Медив
Медив
09 июня 2016 в 14:18
Он завершил карьеру в тот момент, когда перешел в Ливерпуль
waren61rus
waren61rus
09 июня 2016 в 14:09
Травмы не дали ему раскрыться!(( Удачи ему!
juchok
juchok
09 июня 2016 в 14:06
пойдет татуировщиком!
owl_fake
owl_fake
09 июня 2016 в 14:06
Прекрасный защитник. Жаль, что так рано ушёл из Ливерпуля.
ermak6848
ermak6848
09 июня 2016 в 14:04
порадовал своей игрой Данила.
turbo90
turbo90
09 июня 2016 в 14:01
дно,а не защитник
Amanreca
Amanreca
09 июня 2016 в 13:52
Классный защитник
ARMENIAN
ARMENIAN
09 июня 2016 в 13:51
Один из моих самых любимых защитников! Классный игрок, УДАЧИ ему!
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