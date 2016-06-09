Аггер объявил о завершении карьеры

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09 июня 2016, 13:48

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Дании объявил о завершении карьеры.

«Спасибо всем за поддержку. Это грустно, но решение закончить играть в футбол – правильное. Я горжусь своей карьерой», — заявил Аггер.

Причиной завершения карьеры в 31 год стало то, что у Аггера стали регулярные проблемы со здоровьем.

В прошлом сезоне Аггер провел за «Брондбю» 26 матчей и забил один мяч.