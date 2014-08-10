«Ливерпуль» согласился продать Туре в «Трабзонспор»

«Ливерпуль» и «Трабзонспор» уладили детали трансфера защитника Коло Туре, пишет Metro. В ближайшие дни ивуариец отправится в Турцию, чтобы уладить там последние детали своего перехода.
В качестве компенсации за трансфер Туре «Ливерпуль» получит около 1 млн евро.
Туре выступал за «красных» с лета 2013 года.
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