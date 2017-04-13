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«Вест Хэм» нацелился на форварда «Кельна» Модесте

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Кельн, Вест Хэм, Модесте Энтони
Вчера, 20:32 | Источник: bleacherreport.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Кельна» Энтони Модесте летом может перебраться на Туманный Альбион.

Сообщается, что в услугах одного из лучших бомбардиров Бундеслиги заинтересован «Вест Хэм».

28-летний игрок уже имеет опыт выступления в Премьер-Лиге, где он в свое время защищал цвета «Блэкберна», однако по-настоящему форвард заставил говорить о себе лишь в нынешнем сезоне, наколотив за «козлов» 23 мяча в 28 поединках чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что за Модесте также следят в «Вест Бромвиче».

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