Переговоры между «Барселоной» и Коутиньо находятся на продвинутой стадии
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Ливерпуль, Коутиньо Филиппе, Бельерин Эктор, Деулофеу Жерар
Сегодня, 17:20 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь
По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» намерено серьезно видоизменить состав клуба грядущим летом.
По слухам, команду могут пополнить полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин и нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу, на правах аренды выступающий за «Милан».
При этом сообщается, что переговоры с Коутиньо уже находятся на продвинутой стадии.
Напомним, что нападающий каталонского клуба Неймар считает, что Коутиньо отлично бы вписался в состав «Барселоны».
Другие материалы по теме:
Вчера
21:13 Слухи «Рома» поспорит с «Севильей» за Хесуса Наваса 0
18:19 Слухи Денис Суарес готов покинуть «Барселону» 21
11 апреля 2017
15:09 Слухи МЮ готов продать Янузая 8
01:37 Слухи Скауты МЮ следят за игрой Милинковича-Савича 5
10 апреля 2017
09 апреля 2017
Или войдите через
Во-первых, главное тренер. Почему уже ведут переговоры с игроками, если еще не в курсе, кто будет тренером и кто ему нужен?
Коутиньо имхо не дотягивает до "Барсы", а цену за него заломят можно представить какую. Огромную. Так что лучше взять Вератти. Бельерин - супер, но я бы дал шанс
Видалю. Он зимой выступал не хуже Бельерина как минимум. Но травма все спутала.
Что касается Деулофеу, то тут мои искренние непонятки зачем продавали его, Бартру и Алькантару. Бартра и Алькантара бы сейчас в основе. Или игроки "Барсы" не раскрываются в арендах, раскрываются только после именно продажи? (туда же Бельерин, Фабрегас, Альба и т.д.)
Ну и Дибала мощь. Если Месси уйдет в полузащиту - надо рассмотреть такой вариант. Любые деньги.