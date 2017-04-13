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Переговоры между «Барселоной» и Коутиньо находятся на продвинутой стадии

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Барселона, Ливерпуль, Коутиньо Филиппе, Бельерин Эктор, Деулофеу Жерар
Сегодня, 17:20 | Источник: Sport.es | Редакция: Антон Белюсь

По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» намерено серьезно видоизменить состав клуба грядущим летом.

По слухам, команду могут пополнить полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин и нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу, на правах аренды выступающий за «Милан».

При этом сообщается, что переговоры с Коутиньо уже находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что нападающий каталонского клуба Неймар считает, что Коутиньо отлично бы вписался в состав «Барселоны».

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