Переговоры между «Барселоной» и Коутиньо находятся на продвинутой стадии

По информации испанской прессы, руководство «Барселоны» намерено серьезно видоизменить состав клуба грядущим летом.

По слухам, команду могут пополнить полузащитник «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо, защитник «Арсенала» Эктор Бельерин и нападающий «Эвертона» Жерар Деулофеу, на правах аренды выступающий за «Милан».

При этом сообщается, что переговоры с Коутиньо уже находятся на продвинутой стадии.

Напомним, что нападающий каталонского клуба Неймар считает, что Коутиньо отлично бы вписался в состав «Барселоны».