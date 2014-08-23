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Полиция не пускает болельщиков с атрибутикой «Спартака» на центральные сектора

23 августа 2014, 13:34
 В преддверии матча 5-го тура чемпионата России «Уфа» — «Спартак», перенесенного в Пермь, местные полицейские отказывают в проходе на стадион «Звезда» болельщикам в спартаковской атрибутике. 
 
Несмотря на наличие у приехавших из Москвы болельщиков билетов на центральную трибуну, представители правоохранительных органов предлагают им либо снять с себя всю атрибутику (включая футболки и шорты), либо купить билеты на гостевой фан-сектор. При этом все конфликтные ситуации пермская полиция предлагает улаживать исключительно с руководством футбольного клуба «Уфа».
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Источник: sport-express.ru Автор: Юрий Зотов
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