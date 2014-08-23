Полиция не пускает болельщиков с атрибутикой «Спартака» на центральные сектора

В преддверии матча 5-го тура чемпионата России «Уфа» — «Спартак», перенесенного в Пермь, местные полицейские отказывают в проходе на стадион «Звезда» болельщикам в спартаковской атрибутике.
Несмотря на наличие у приехавших из Москвы болельщиков билетов на центральную трибуну, представители правоохранительных органов предлагают им либо снять с себя всю атрибутику (включая футболки и шорты), либо купить билеты на гостевой фан-сектор. При этом все конфликтные ситуации пермская полиция предлагает улаживать исключительно с руководством футбольного клуба «Уфа».