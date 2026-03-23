Жёсткая ошибка вратаря продлила засуху «Арсенала». Артета не снял трофейное проклятие

1774268546

сегодня, 15:22

Праздник на улице Гвардиолы.

Кепа подарил «Манчестер Сити» трофей

Перед финалом Кубка Лиги против знакомых «горожан» Артету спрашивали о серии без трофеев. Испанец честно признался, что на него и на команду давит злой рок:

Готовность побеждать всегда со мной. Она останется, если я выиграю один, два, три или пять трофеев. Но да, трудно принять неудачи, я хочу выиграть во всех соревнованиях, в которых участвую. Из-за неудач прошлых сезонов растёт давление, но также стало больше драйва. Мы действительно хотим победить. Желание – то, что у нас есть. И это нечто действительно важное. Появилась возможность завоевать трофеи, но надо принимать, что иногда другие игроки и команды лучше вас. И чтобы спокойно смотреть в зеркало, надо отдавать всего себя на поле.

Однажды удалось отдать на поле всё. Через год после назначения главным тренером «Арсенала» Микель выиграл Кубок Англии. Дубль Обамеянга принёс «чашку», которая стала первым трофеем наставника «канониров». Две победы в Суперкубке Англии не настолько ценные. Со дня финала на «Уэмбли», когда в воротах работал будущий чемпион мира Мартинес, прошло почти шесть лет. Тот матч сыграли в августе 2020-го из-за пандемии. Эмилиано Мартинес пропустил от «Челси» всего один мяч, а его коллега Кепа в новом трофейном матче не выручил дважды.

Аррисабалаге не везет в финалах. У него были неприятные приключения в «Челси», когда спорил с тренером и не выручал. Теперь резервный голкипер «Арсенала» неудачно сыграл на выходе после навеса с правого фланга, подарив «Манчестер Сити» первый из двух голов О’Райли. Гвардиола грамотно сделал ставку на высокого хавбека. Оба мяча Нико забил головой. После грубейшей ошибки Кепы полузащитник опередил оппонента, а позже занял верную позицию. Уже неважно, кто был лучше в финале Кубка Лиги. Важно, что ученик Артета снова уступил учителю.

У Гвардиолы растёт коллекция трофеев. Испанец завоевал 40-й кубок как тренер. У него 14 трофеев с «Барселоной», 7 побед с «Баварией» и 19 кубков с «Манчестер Сити». В истории футбола есть только один более титулованный тренер на высоком уровне – сэр Алекс Фергюсон. Гвардиола отрывается от Мирчи Луческу. Румынский ветеран завоевал 38 трофеев, работая главным тренером. Артета без ключевых кубков. Неудачи Кепы и всего «Арсенала» – лондонцы не прошли оборону с Хусановым и Аке, позволяют соперникам насмехаться над невезучей командой Микеля.

Психология работает против «Арсенала»

Артета применял различные методы мотивации основного состава «канониров». Микель – чудаковатый тренер. Испанец отправил жену и детей на другой конец света в США , чтобы спокойно подготовиться к работе в «Арсенале». Друзья Артеты рассказывали, что его комната была похожа на схрон серийного убийцы из фильма – много телевизоров, где постоянно шли матчи, распечатки на стенах со статистикой и схемами. Уже в качестве тренера «Арсенала» Артета приносил в раздевалку лампочку, чтобы наглядно объяснять одну из своих мотивационных метафор.

Также футболистов позабавило, когда Микель нанял щипача. Тот во время командного обеда обчистил карманы и сумки футболистов. Так Артета пытался показать игрокам, насколько в жизни – и в футболе тоже, важна концентрация. И «щипачи» на полях не заканчиваются. Год назад «Ливерпуль» Слота – проект, которому далеко до совершенства, как все теперь знают, вытащил из кармана Артеты медаль АПЛ . ПСЖ в полуфинале Лиги чемпионов дважды общипал «канониров». Луис Энрике выиграл в двух матчах. Психологически «Арсенал» не был готов к победе в ЛЧ .

Неужели засуха продолжится, а неудача Кепы лишь первая из серии разочарований «канониров» этой весной? Фанаты клуба боятся об этом думать, ведь есть повод поволноваться. «Манчестер Сити» уступил «Реалу» в прошлом раунде плей-офф Лиги чемпионов. Теперь Гвардиола сосредоточен на подготовке к матчу против «Ливерпуля» в Кубке Англии, а главные силы команда Хосепа отдаст в восьми «золотых» турах АПЛ . Календарь непростой, «горожане» встретят «Челси», «Арсенал» и «Астон Виллу». Но у Артеты больше забот из-за отвлечения на Лигу чемпионов.

На «канониров» надавит апрельский график

«Арсеналу» достались «Байер» и «Спортинг». Соперники намного скромнее, чем у «Реала», который после «Манчестер Сити» встретит «Баварию». С победителем пары «Барселона» — «Атлетико» Артета сыграет в полуфинале Лиги чемпионов. Но и «Спортинг» опаснее, чем многие думают, особенно для команд вроде «канониров». «Львы» крайне редко проигрывают. Они умеют выжимать из футболистов максимум в атаке, что Артета знает на примере Дьёкереша. Шведский форвард вернётся в знакомый Лиссабон в апреле.

Кроме Лиги чемпионов, у «Арсенала» остается шанс выиграть Кубок Англии. В четвертьфинале 4 апреля они сыграют против «Саутгемптона». Но Гвардиола тоже не вылетел, рано говорить о праздновании. Владельцы «Арсенала» выдали 1 миллиард евро на новичков не ради победы в Кубке Англии. Артета потратил огромные деньги, делая ставку на дорогих футболистов. Средняя стоимость новичка равна 31 млн евро. Наставнику доверяют, но требуют прорыва, который постоянно откладывается. И причина банальная – иногда соперники оказываются чуть проворнее.

Фанаты других великих и успешных клубов АПЛ часто насмехаются над Артетой и «Арсеналом». Повод железный: серия без значимых трофеев продолжается. С другой стороны, лондонцы прошли большой путь с Микелем. Пережили кризисные отрезки. Они выступают достаточно стабильно, чтобы лидировать в рейтинге европейских клубов. Подход «Арсенала» к игре не всем нравится, но оскорбления они не заслужили. Даже Гвардиола скривился в финале Кубка Лиги, когда пижон Шерки чеканил мяч на фланге, прежде чем пойти в дриблинг. Так делать не стоит.