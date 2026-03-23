Италия – Северная Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:12

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Италия – Северная Ирландия, который состоится 26 марта 2026 года.

Италия

Сборная Италии вышла лишь со второго места в квалификации выиграв все поединки и проиграв две встречи с Норвегией. Команда выглядит не очень мощной, но готова бороться за место на турнире и ей придется непросто, ведь Северная Ирландия играет в максимально закрытый футбол, а у итальянской сборной явно есть проблемы с «перепарковкой» автобусов. Встреча будет интересной, а Италия имеет преимущество своего стадиона.

Два последних матча сборной Италии завершились поражением от Норвегии (1:4) и победой с Молдовой (2:0).

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии также ничем не отличилась на квалификации и теперь нужно проходить финалиста ЧЕ 2020. Коллектив реально оценивает свои шансы, но все равно хранит надежду на удачный исход, что очень возвысит футболистов в глазах болельщиков. Вряд ли здесь можно ожидать много мячей, но противостояние будет интересным для зрителей и напряженным для футболистов.

Два последних матча Северной Ирландии закончились минимальной победой над Люксембургом (1:0) и неудачей на выезде со Словакией (0:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа Италия – 1.3

Ничья – 5

Победа Северная Ирландия – 12

Статистика

Сборная Италии выиграла шесть из семи последних встреч во всх

Сборная Северной Македонии проиграла четыре из десяти последних встреч на выезде

Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Италии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.3. С нынешней сборной Италии страшно рисковать более крупными победами, а такой коэффициент вполне пригодится для интересного экспресса.