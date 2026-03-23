Италия – Северная Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:12
Италия – Северная Ирландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Италия – Северная Ирландия, который состоится 26 марта 2026 года.

Италия

Сборная Италии вышла лишь со второго места в квалификации выиграв все поединки и проиграв две встречи с Норвегией. Команда выглядит не очень мощной, но готова бороться за место на турнире и ей придется непросто, ведь Северная Ирландия играет в максимально закрытый футбол, а у итальянской сборной явно есть проблемы с «перепарковкой» автобусов. Встреча будет интересной, а Италия имеет преимущество своего стадиона.

Два последних матча сборной Италии завершились поражением от Норвегии (1:4) и победой с Молдовой (2:0).

Северная Ирландия

Сборная Северной Ирландии также ничем не отличилась на квалификации и теперь нужно проходить финалиста ЧЕ 2020. Коллектив реально оценивает свои шансы, но все равно хранит надежду на удачный исход, что очень возвысит футболистов в глазах болельщиков. Вряд ли здесь можно ожидать много мячей, но противостояние будет интересным для зрителей и напряженным для футболистов.

Два последних матча Северной Ирландии закончились минимальной победой над Люксембургом (1:0) и неудачей на выезде со Словакией (0:1).

Котировки БК Pinnacle 888

  • Победа Италия – 1.3
  • Ничья – 5
  • Победа Северная Ирландия – 12

Статистика

  • Сборная Италии выиграла шесть из семи последних встреч во всх
  • Сборная Северной Македонии проиграла четыре из десяти последних встреч на выезде
  • Два последних матча между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу Италии, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.3. С нынешней сборной Италии страшно рисковать более крупными победами, а такой коэффициент вполне пригодится для интересного экспресса.

