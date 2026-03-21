Уникальный скандал в футболе. Команду лишили кубка, но трофей отдали под защиту армии

Сенегал и Марокко в центре безумия.

Конфедерация африканского футбола наказала Сенегал

Организация, известная в Африке по аббревиатуре КАФ, знаменита скандальностью. В Африке сто лет игнорируют «переписанных» игроков, которым занижают возраст, чтобы продать подороже. Африканское судейство часто вызывает вопросы. Нет гарантий, что арбитры не связаны с «черными букмекерами». При этом африканцы безумно любят футбол. Академии во всех 54 странах континента активно развиваются. Иногда подход современнее, чем в Европе. Футболисты там техничные, они копируют стиль старых бразильских школ.

Чтобы не заморачиваться с поддельными документами, в Африке футбольный отбор проводят по весу футболистов. Тренеры формируют команды из подростков, например, до 50, 55 и 60 килограммов. Африканский футбол искренний, как бывают искренними бедные люди. Но местные футболисты экстремально эмоциональные. И на уровне кубка Сенегала, где арбитр боится показать желтую карточку, чтобы не вспыхнула потасовка, и в финале Кубка Африканских Наций между сборной этой страны и командой Марокко, хозяевами турнира.

В том матче арбитры по делу отменили гол Сенегала. Был явный толчок руками после подачи с угла поля. А затем судьи назначили пенальти в ворота Сенегала. Браима Диаса зацепил защитник, плеймейкер сборной Марокко завалился на газон. Сенегальцы настаивали, что таких контактов на стандартах много, а Диас хотел упасть. Марокканцы доказывали судье, что защитник зацепил руками Браима – и это правда. Пенальти назначили, на что тренер сборной Сенегала отреагировал призывом к игрокам покинуть поле в знак протеста.

Нетривиальная история, у которой теперь есть уникальное продолжение. Участники финала вернулись на поле, Диас спижонил – пробил паненкой в руки бывшему голкиперу «Челси» Менди. А дальше хавбек «Вильярреала» Гейе хлестким ударом принес Сенегалу трофей, который через несколько месяцев официально отобрали и передали сборной Марокко. Но это лишь начало, ведь отмена результата вызвала волну недовольства и критики. Легенды африканского футбола критикуют чиновников за решение наказать Сенегал за уход с поля.

Марокканцы не спешат принимать проигранный трофей

Главная звезда сборной Марокко, правый латераль ПСЖ Хакими, стал невероятно популярным. Не из-за футбольных выступлений, а из-за развода. Хакими переписал имущество на маму, поэтому его бывшей жене, которой он изменял с проститутками – Ашраф этого не отрицает, не достались большие алименты и выплаты. Хакими вдохновил не самых умных мужчин им восхищаться по этому поводу. Даже спортсмены из США его знают, и тоже переписали имущество на матерей. Но мама у Ашрафа – умная женщина, и приказала сыну сделать официальное заявление:

Моя мама сказала мне, чтобы я отказался от Кубка Африки. Я официально отказываюсь от него и надеюсь, что мои партнеры сделают так же. Мы имели шанс выиграть его, но не смогли. Это футбол – иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Сенегал честно победил нас и заслужил награду. Было бы нечестно разрушать их радость после того, сколько тяжелой работы они сделали. Я уважаю решение Конфедерации африканского футбола, но я официально отказываюсь от трофея. Я не выиграл Кубок Африки. Еще раз поздравляю Сенегал.

Наконец-то видим в футболе фэйр-плей. Да, формально сборная Сенегала нарушила две статьи регламента КАФ. Да, можно выписать техническое поражение за уход с поля. Но всегда надо нанимать сильных юристов, чтобы они читали законы. Скандала могли избежать, если бы в правилах был пункт, что возвращение команды на поле и продолжение матча означает, что нет причин для технического поражения. Обе стороны согласились доиграть финал. Хакими прав. У Марокко был шанс забить пенальти – не смогли. Был шанс выиграть в финале – уступили команде Папа Тьява.

Сенегал с юмором реагирует на наказание. Тренер Тьяв отправился с кубком к солдатам, пошутив: если чиновники КАФ хотят забрать трофей, им надо общаться с армией Сенегала. Официальная позиция тоже понятна, пойдут в арбитражный суд. Ни кубок, ни медали Сенегал отдавать не собирается. Защищают свои интересы. В мире много несправедливости и абсурда, но не вина сборной Сенегала, что нет грамотного закона. Если команда ушла и не доиграла матч – техническое поражение. Доиграла – нужно наказать лишь за неспортивное поведение, а не аннулировать результат.

Инфантино не разрешит переиграть финал Кубка Африки

Тяжело юридически объяснить переигровку финала КАН-2025, когда есть официальный протокол сыгранного матча. В реестре ФИФА обновили результат финала – техническое поражение сборной Сенегала, Марокко победил в финале 3:0 по решению чиновников. Даже Гвардиолу спросили об этом скандале, на что политически активный Хосеп отметил, что футбольные результаты не должны определять за закрытыми дверьми. При этом нет шансов отмотать историю назад. Инфантино не разрешит переигровку финала, ведь это прецедент.

Повторный финал Сенегала и Марокко на нейтральном поле означал бы, что северным африканцам из арабской страны дали второй шанс победить представителей темнокожей Африки. Команда Мане и Джексона одержала сложнейшую победу над сильным соперником на чужом поле. Матч получился скандальным. Поведение сборной Сенегала после пенальти нельзя назвать джентльменским. Протест должен быть обоснованным, а Диаса зацепили руками в штрафной площади. Арбитры не отвечают за неосторожность Диуфа из «Вест Хэма».

Судьи точно не топили Марокко на домашнем турнире. Хозяев крупных кубков редко уничтожают рефери. Был скандал со сборной Южной Кореи под руководством Хиддинка в 2002 году. Арбитры ФИФА , вполне вероятно, взяли деньги за нечестное судейство и тащили хозяев в полуфинал ЧМ , невзирая на соперников – команды Испании и Италии. При этом судья не забивает голы. Сборная Марокко не реализовала пенальти, а потом пропустила гол по правилам. Футболисты Сенегала зря уходили с поля, но матч в итоге завершен, они одержали победу.