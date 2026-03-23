Лионель Месси обошёл Пеле по количеству голов со штрафных ударов

1774242906

сегодня, 08:15

Нападающий «Интер Майами» отличился в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» (3:2), забив прямым ударом со штрафного. Этот гол стал для аргентинского форварда 71-м в карьере, забитым со стандартного положения.

По данному показателю Месси обошел бразильца Пеле, на счету которого 70 точных попаданий, и занял вторую строчку в мировом рейтинге за всю историю футбола.

Лидером списка остается Жуниньо Пернамбукано — в активе бразильского полузащитника 77 голов со штрафных.