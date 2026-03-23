Лионель Месси обошёл Пеле по количеству голов со штрафных ударов

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» (3:2), забив прямым ударом со штрафного. Этот гол стал для аргентинского форварда 71-м в карьере, забитым со стандартного положения.
По данному показателю Месси обошел бразильца Пеле, на счету которого 70 точных попаданий, и занял вторую строчку в мировом рейтинге за всю историю футбола.
Лидером списка остается Жуниньо Пернамбукано — в активе бразильского полузащитника 77 голов со штрафных.
никак вообще!
