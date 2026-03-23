Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыСША. МЛС 2026

Лионель Месси обошёл Пеле по количеству голов со штрафных ударов

сегодня, 08:15
Нью-Йорк СитиЛоготип футбольный клуб Нью-Йорк Сити2 : 3Логотип футбольный клуб Интер МайамиИнтер МайамиМатч завершен

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отличился в матче регулярного чемпионата МЛС против «Нью-Йорк Сити» (3:2), забив прямым ударом со штрафного. Этот гол стал для аргентинского форварда 71-м в карьере, забитым со стандартного положения.

По данному показателю Месси обошел бразильца Пеле, на счету которого 70 точных попаданий, и занял вторую строчку в мировом рейтинге за всю историю футбола.

Лидером списка остается Жуниньо Пернамбукано — в активе бразильского полузащитника 77 голов со штрафных.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сортировать
Все комментарии
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 08:48
Месси обошел Максима Иванова по походу в магазин за пивасом
shur
shur
сегодня в 08:47
...не проснулся ещё, кто,где,когда-бегунок???!!! Либо с юмором либо
никак вообще!
STVA 1
сегодня в 08:44
Все таки Лео мастер штрафных!!!
lotsman
сегодня в 08:41
Чтобы догнать Пернамбукано ему ещё 6 голов надо забить. А перегнать, надо 7.
shur
сегодня в 08:28
....куда догонит,говорят же обошёл, вечный пешеход давно уже =))
lotsman
сегодня в 08:23
Ещё догонит и перегонит Пернамбукано.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 