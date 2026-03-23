Бразильская конфедерация футбола недовольна поведением Неймара

1774244533

сегодня, 08:42

Будущее в национальной сборной Бразилии остается неопределенным. Руководство сомневается, что форвард «Сантоса» успеет набрать оптимальную форму к чемпионату мира из-за постоянных пропусков матчей.

Ситуацию осложняет напряженность в отношениях между футболистом и чиновниками. В CBF крайне недовольны медийной активностью Неймара и его последними публичными заявлениями.

Последней каплей стал инцидент на матче с «Мирасолом»: главный тренер сборной лично прибыл на игру, чтобы оценить состояние нападающего, однако Неймар не только не вышел на поле, сославшись на контроль нагрузок, но и вовсе не явился на стадион. В федерации такой жест расценили как неуважение.