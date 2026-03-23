Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Бразильская конфедерация футбола недовольна поведением Неймара

сегодня, 08:42

Будущее Неймара в национальной сборной Бразилии остается неопределенным. Руководство сомневается, что форвард «Сантоса» успеет набрать оптимальную форму к чемпионату мира из-за постоянных пропусков матчей.

Ситуацию осложняет напряженность в отношениях между футболистом и чиновниками. В CBF крайне недовольны медийной активностью Неймара и его последними публичными заявлениями.

Последней каплей стал инцидент на матче с «Мирасолом»: главный тренер сборной Карло Анчелотти лично прибыл на игру, чтобы оценить состояние нападающего, однако Неймар не только не вышел на поле, сославшись на контроль нагрузок, но и вовсе не явился на стадион. В федерации такой жест расценили как неуважение.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карл был на занятиях по математике, когда узнал о вызове в сборную Германии
Сегодня, 01:19
В «Атланте» объяснили отсутствие Миранчука в сборной России
Вчера, 14:43
ОфициальноСафонов вышел в основном составе ПСЖ 12-й раз подряд
21 марта
Мбаппе готов выйти на поле в матче Ла Лиги против «Атлетико»
21 марта
Роналду не вошёл в заявку сборной Португалии на мартовские матчи
20 марта
Определена заявка молодёжной сборной России на мартовские матчи
20 марта
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:45
И зачем он нужен в сборной
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 