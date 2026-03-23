18-летний игрок колумбийского «Мильонариос» скончался после потери сознания

1774247918

сегодня, 09:38

18-летний футболист молодежного состава клуба «Мильонариос» Сантьяго Кастрильон скончался после потери сознания во время матча.

В минувшую субботу в ходе игры национального молодежного турнира против команды «Санта-Фе» Кастрильон почувствовал недомогание и упал на поле. Врачи клуба незамедлительно оказали ему первую помощь, после чего игрок был экстренно доставлен в специализированное медицинское учреждение.

Несмотря на усилия кардиологов в отделении интенсивной терапии, состояние спортсмена стабилизировать не удалось. В воскресенье пресс-служба «Мильонариос» официально подтвердила смерть футболиста. Сантьяго Кастрильон скончался в окружении членов семьи и партнеров по команде. Клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким игрока.