Польша – Албания: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1774262414

сегодня, 13:40

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на полуфинал квалификации ЧМ 2026 Польша – Албания, который состоится 26 марта 2026 года.

Польша

Сборная Польши заняла лишь второе место с 17 баллами в активе, уступив три пункта Нидерландам. Теперь поляки сыграют в полуфинале с неуступчивой Албанией. Тем не менее, сборная играет на своем поле и будет иметь преимущество, которое нужно использовать, реализовав своим моменты и выйдя в финал, где останется выиграть один матч, чтобы попасть на главный международный футбольный турнир.

Два последних матча сборной Польши завершились победой над Мальтой (3:2) и ничьей с Нидерландами.

Албания

Сборная Албании как ни старалась в квалификации, так и не обошла команду Англии. Тем не менее, коллектив имеет возможность попасть на турнир. Выездная игра в Польше не добавляет оптимизма, но если гости забьют первыми, то вполне могут засушивать игру и пытаться сохранить результат, что может быть ошибкой. Кто окажется сильнее в этой паре, сборные решат на футбольном поле, а победитель пройдет дальше.

Два последних матча Албании завершились поражением от Англии (0:2) и победой над Андорой (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победа Польша – 1.7

Ничья – 3.5

Победа Албания – 5.9

Статистика

Сборная Польши выиграла семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь последних выездных матчей сборной Албании завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Польша выиграла четыре из пяти последних матчей у Албании при одном поражении

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.5. Польша часто нервничает в важных встречах и вероятно не сможет определить победителя в основное время во встрече с Албанией.