Всех игроков сборной России на чемпионате мира-2014 подозревают в употреблении допинга
Международная федерация футбола проводит расследование в отношении всех 23-х футболистов, которые были в составе сборной России на чемпионате мира-2014, что проходил в Бразилии.
Игроки того созыва сборной России подозреваются в употреблении допинга. Предполагается, что они, а также еще 11 футболистов из России, могли быть участниками допинговой программы правительства страны.
Стоит отметить, что 6 игроков, побывавших на Мундиале в Бразилии, по-прежнему защищают цвета национальной команды и были в заявке сборной на Кубке Конфедераций: Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Самедов и Максим Канунников.
Состав сборной России на чемпионате мира-2014:
голкиперы: Игорь Акинфеев (ЦСКА*), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»);
защитники: Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Георгий Щенников (все ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба «Динамо»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Андрей Ещенко («Анжи»), Андрей Семенов («Терек»);
полузащитники: Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба «Зенит»), Павел Могилевец («Рубин»), Игорь Денисов, Юрий Жирков («оба Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»);
нападающие: Александр Кержаков («Зенит»), Алексей Ионов, Александр Кокорин (оба «Динамо»), Александр Самедов («Локомотив»), Максим Канунников («Амкар»).
*Клубы указаны на момент старта чемпионата мира
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заверил, что организация применит санкции к России, если случаи употребления допинга в российском футболе будут доказаны.
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Или нельзя отнять у нас того чего нет у нас - футбола ????
Англичане всё равно не успокоятся пока есть шансы насолить нам.....ещё в 2010 было понятно что получив такого леща в виде облома проведения ЧМ ,нас ждут "весёлые" 10 лет.....
А допинг...какой допинг...??
Кто видел нашу сборную - тот в цирке не смеётся........
Две новости :
Черчесов: «Надеемся, Акинфеев всё так же будет в сборной доставлять нам удовольствие»
«Всех игроков сборной России на чемпионате мира-2014 подозревают в употреблении допинга»
Кто предъявил за допинг - знатный тролль.)
Кто эту байку придумал хоть видел "игру" нашей сборной?!)))
2000 - Олимпиада в Австралии
2008 - Олимпиада в Китае
2010 - ЧМ в ЮАР
2010 - Олимпиада в Канаде
2012 - Олимпиада в Англии
2014 - Олимпиада в России
2014 - ЧМ в Бразилии
2016 - Олимпиада в Бразилии
2018 - ЧМ в России
2022 - ЧМ в Катаре
ЮАР и Катар - бывшие английские колонии, в которых Англия по сей день сохраняет мощное влияние. (Единственная в истории действительно бывшая их колония, выбившаяся в люди - США.)
Россия и Китай - государства, на которые англичане оказывают опосредованное, но от того не менее заметное влияние через контроль собственности местных элит. (Это подходит, в принципе, для любого социалистического или реформированного пост-социалистического государства. Англия - исторически родина и главный экспортер мирового соц-дема, и даже отечественные еврейско-грузинские борцуны за права рабочих и крестьян свои первые съезды неизменно проводили в капиталистическом Лондоне.)
Австралия и Канада - страны Британского содружества, главой которых как и 50, и 100, и 200 лет назад является британский монарх.
Бразилия вроде выбивается из списка, но это страна из БРИКС (участвуют также перечисленные Россия, Китай и ЮАР, плюс, ещё одна бывшая английская колония - Индия), и отношения у бразильцев с англичанами тёплые ещё со времен их содействия в борьбе за независимость от Португалии.
Что имеем? А имеем, что за последние полтора десятилетия практически все крупные спортивные соревнования проходили в странах, так или иначе связанных с Великобританией.
Схема извлечения гешефта из подобных мероприятий крайне проста. Львиную долю средств, задействованных на проведении такого рода турниров, составляют государственные деньги, то бишь не деньги частника, который руки откусит тому, кто попытается их неправильно потратить, а деньги миллионов обычных людей, которые платят налоги и не владеют и десятой долей информации. Эти деньги передаются условной компании "Suncosa Group" (необязательно напрямую, можно и через десяток-другой компаний-посредников, так даже интереснее), которая аффилирована с каким-нибудь условным Алишером Усмановым и зарегистрирована на условных Виргинских островах. Дальше следуют несложные техники распила основной доли поступлений между посредниками (мэры, губернаторы, консультанты и "консультанты"), человеком-банковской карточкой (олигарх) и "смотрящими" за оффшором (подданные Ее Величества). С теми, кто непосредственно находится в сфере влияния, еще проще. С мелкими неоолигархическими квазимонархиями - вдвойне. Ультракоррупция, откаты и распилы везде работают одинаково. В итоге многое из заявленного все же строится, и даже понятно, на чьи деньги. Но не афишируются куда более пикантные моменты: кто строит и какова реальная стоимость постройки. Так и у нас заходы типа "благодаря ЧМ будут возведены новые арены и отремонтированы старые" - это такая полуправда, которая в сотни раз хуже лжи. Если в стране есть люди, заинтересованные в том, чтобы развивать футбол и на нем зарабатывать без участия государственных средств, и эти люди имеют такую возможность, то реально этой стране никакой ЧМ не нужен.
Ну и самое интересное - это вспомнить, что в течение почти 10 лет до этого большой спорт активнейше пытались взять под свое крыло другие англо-саксы - заокеаканские: ЧМ 1994, Олимпиада в 1996 и зимняя Олимпиада в Солт-Лейк-Сити. В этом свете выигрыши заявок обозначенных выше стран и полное отступление США от проведения состязаний аккурат со сменой руководств в МОК и ФИФА выглядят, согласись, куда сложнее и интереснее.
Анализы подделают и прощай ЧМ в России.
Оказывается они ещё под допингом играли??!!!))))))))
терь понятно поч игорек пропускает смешные голы)
аххх
особенно с мексикой ваще умора хахах