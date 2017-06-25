Всех игроков сборной России на чемпионате мира-2014 подозревают в употреблении допинга

Международная федерация футбола проводит расследование в отношении всех 23-х футболистов, которые были в составе сборной России на чемпионате мира-2014, что проходил в Бразилии.

Игроки того созыва сборной России подозреваются в употреблении допинга. Предполагается, что они, а также еще 11 футболистов из России, могли быть участниками допинговой программы правительства страны.

Стоит отметить, что 6 игроков, побывавших на Мундиале в Бразилии, по-прежнему защищают цвета национальной команды и были в заявке сборной на Кубке Конфедераций: Игорь Акинфеев, Юрий Жирков, Дмитрий Комбаров, Денис Глушаков, Александр Самедов и Максим Канунников.

Состав сборной России на чемпионате мира-2014:

голкиперы: Игорь Акинфеев (ЦСКА*), Юрий Лодыгин («Зенит»), Сергей Рыжиков («Рубин»);

защитники: Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Георгий Щенников (все ЦСКА), Владимир Гранат, Алексей Козлов (оба «Динамо»), Дмитрий Комбаров («Спартак»), Андрей Ещенко («Анжи»), Андрей Семенов («Терек»);

полузащитники: Виктор Файзулин, Олег Шатов (оба «Зенит»), Павел Могилевец («Рубин»), Игорь Денисов, Юрий Жирков («оба Динамо»), Алан Дзагоев (ЦСКА), Денис Глушаков («Спартак»);

нападающие: Александр Кержаков («Зенит»), Алексей Ионов, Александр Кокорин (оба «Динамо»), Александр Самедов («Локомотив»), Максим Канунников («Амкар»).

*Клубы указаны на момент старта чемпионата мира

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заверил, что организация применит санкции к России, если случаи употребления допинга в российском футболе будут доказаны.