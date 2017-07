«Саутгемптон» подтвердил переход Джея Родригеса в «Вест Бромвич»

«Саутгемптон» официально подтвердил переход нападающего Джея Родригеса в «Вест Бромвич». Предположительно, трансфер футболиста обошелся «Вест Бромвичу» в 12 миллионов фунтов стерлингов. Плюс еще 3 миллиона фунтов стерлингов могут уйти на счет «Саутгемптона» в случае успешной игры Родригеса в новой команде.

#SaintsFC can confirm that @JayRodriguez9 has today completed a move to #WBA: https://t.co/QS8aQRm68S

— Southampton FC (@SouthamptonFC) 2 июля 2017 г.