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«Саутгемптон» подтвердил переход Джея Родригеса в «Вест Бромвич»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Саутгемптон, Вест Бромвич, Родригес Джей
Сегодня, 19:40 | Источник: Твиттер ФК "Саутгемптон" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Саутгемптон» официально подтвердил переход нападающего Джея Родригеса в «Вест Бромвич». Предположительно, трансфер футболиста обошелся «Вест Бромвичу» в 12 миллионов фунтов стерлингов. Плюс еще 3 миллиона фунтов стерлингов могут уйти на счет «Саутгемптона» в случае успешной игры Родригеса в новой команде.

 

 

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