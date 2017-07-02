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«Саутгемптон» подтвердил переход Джея Родригеса в «Вест Бромвич»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Саутгемптон, Вест Бромвич, Родригес Джей
Сегодня, 19:40 | Источник: Твиттер ФК "Саутгемптон" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Саутгемптон» официально подтвердил переход нападающего Джея Родригеса в «Вест Бромвич». Предположительно, трансфер футболиста обошелся «Вест Бромвичу» в 12 миллионов фунтов стерлингов. Плюс еще 3 миллиона фунтов стерлингов могут уйти на счет «Саутгемптона» в случае успешной игры Родригеса в новой команде.
#SaintsFC can confirm that @JayRodriguez9 has today completed a move to #WBA: https://t.co/QS8aQRm68S
— Southampton FC (@SouthamptonFC) 2 июля 2017 г.
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