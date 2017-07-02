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Экс-хавбек «Астаны» Максимович стал игроком «Валенсии»
Сегодня, 16:22 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Антон Белюсь
«Валенсия» объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Максимовича.
22-летний игрок присоединился к «летучим мышам» на правах свободного агента после того, как истек срок действия его контракта с «Астаной».
Хавбек поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением с «Лос Чес».
Стоит отметить, что игрок согласовал с «Валенсией» свой переход еще зимой, за что «Астана» в наказание исключила Максимовича из состава главной команды.
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