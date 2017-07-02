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Экс-хавбек «Астаны» Максимович стал игроком «Валенсии»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Валенсия, Астана, Максимович Неманья
Сегодня, 16:22 | Источник: ФК "Валенсия" | Редакция: Антон Белюсь

«Валенсия» объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Максимовича.

22-летний игрок присоединился к «летучим мышам» на правах свободного агента после того, как истек срок действия его контракта с «Астаной».

Хавбек поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением с «Лос Чес».

Стоит отметить, что игрок согласовал с «Валенсией» свой переход еще зимой, за что «Астана» в наказание исключила Максимовича из состава главной команды.

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