Экс-хавбек «Астаны» Максимович стал игроком «Валенсии»

«Валенсия» объявила о переходе в команду полузащитника Неманьи Максимовича.

22-летний игрок присоединился к «летучим мышам» на правах свободного агента после того, как истек срок действия его контракта с «Астаной».

Хавбек поставил подпись под пятилетним трудовым соглашением с «Лос Чес».

Стоит отметить, что игрок согласовал с «Валенсией» свой переход еще зимой, за что «Астана» в наказание исключила Максимовича из состава главной команды.