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«Бенфика» подписала контракт с голкипером Бруну Варелой

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Заграница: трансферы, Бенфика, Варела Бруну
Сегодня, 19:25 | Источник: ФК "Бенфика" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Бенфика» объявила о подписании контракта с голкипером Бруну Варелой. Условия контракта не разглашаются. До лета 2015 года Варела выступал за «Бенфику Б». В прошлом сезоне Варела провел 29 матчей в чемпионате Португалии за «Викторию» из Сетубала.

Ранее «Бенфика» подписала 19-летнего форварда «Арсенала» Криса Уиллока.

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