«Бенфика» подписала контракт с голкипером Бруну Варелой

«Бенфика» объявила о подписании контракта с голкипером Бруну Варелой. Условия контракта не разглашаются. До лета 2015 года Варела выступал за «Бенфику Б». В прошлом сезоне Варела провел 29 матчей в чемпионате Португалии за «Викторию» из Сетубала.

Ранее «Бенфика» подписала 19-летнего форварда «Арсенала» Криса Уиллока.