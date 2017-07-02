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«Бенфика» подписала контракт с голкипером Бруну Варелой
Сегодня, 19:25 | Источник: ФК "Бенфика" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Бенфика» объявила о подписании контракта с голкипером Бруну Варелой. Условия контракта не разглашаются. До лета 2015 года Варела выступал за «Бенфику Б». В прошлом сезоне Варела провел 29 матчей в чемпионате Португалии за «Викторию» из Сетубала.
Ранее «Бенфика» подписала 19-летнего форварда «Арсенала» Криса Уиллока.
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