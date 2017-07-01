30
«Вест Бромвич» близок к покупке Джея Родригеса
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Вест Бромвич, Саутгемптон, Родригес Джей
Сегодня, 23:21 | Источник: Tuttomercatoweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Вест Бромвич» договорился с «Саутгемптоном» о трансфере нападающего Джея Родригеса. «Вест Бромвич» заплатит за переход футболиста 12 миллионов фунтов стерлингов. Плюс еще 3 миллиона фунтов стерлингов могут уйти на счет «Саутгемптона» в случае успешной игры Родригеса в новой команде.
Напомним, что «Вест Бромвич» также претендует на экс-капитана «Челси» Джона Терри.
Другие материалы по теме:
22:04 Официально «Андерлехт» продлил контракт с капитаном 0
20:35 Официально Адриан Гонсалес перешел в «Малагу» 0
18:21 Паделли перешел в «Интер» 2
16:14 Официально Фото «Челси» подписал голкипера Вилли Кабальеро 20
16:04 Официально Фото «Саутгемптон» объявил о трансфере защитника «Леха» Беднарека 4
60
Или войдите через