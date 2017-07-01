«Вест Бромвич» близок к покупке Джея Родригеса

«Вест Бромвич» договорился с «Саутгемптоном» о трансфере нападающего Джея Родригеса. «Вест Бромвич» заплатит за переход футболиста 12 миллионов фунтов стерлингов. Плюс еще 3 миллиона фунтов стерлингов могут уйти на счет «Саутгемптона» в случае успешной игры Родригеса в новой команде.

Напомним, что «Вест Бромвич» также претендует на экс-капитана «Челси» Джона Терри.