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Отступные за Сауля выросли до 150 млн евро
Сегодня, 22:08 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Стали известны подробности нового соглашения, которое сегодня подписал Сауль с мадридским «Атлетико». Сообщается, что сумма отступных за футболиста выросла с 80 до 150 миллионов евро. Это самые высокие отступные в команде наравне с хавбеком Коке.
В минувшем сезоне Сауль принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
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