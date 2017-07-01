Отступные за Сауля выросли до 150 млн евро

Стали известны подробности нового соглашения, которое сегодня подписал Сауль с мадридским «Атлетико». Сообщается, что сумма отступных за футболиста выросла с 80 до 150 миллионов евро. Это самые высокие отступные в команде наравне с хавбеком Коке.

В минувшем сезоне Сауль принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.