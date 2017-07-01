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Отступные за Сауля выросли до 150 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Атлетико М, Ньигес Сауль
Сегодня, 22:08 | Источник: Mundodeportivo.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Стали известны подробности нового соглашения, которое сегодня подписал Сауль с мадридским «Атлетико». Сообщается, что сумма отступных за футболиста выросла с 80 до 150 миллионов евро. Это самые высокие отступные в команде наравне с хавбеком Коке.

В минувшем сезоне Сауль принял участие в 33 матчах чемпионата Испании, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

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