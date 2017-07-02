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Писарро покидает «Вердер»
Сегодня, 14:46 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Антон Белюсь
«Вердер» не будет продлевать контракт с 38-летним нападающим Клаудио Писарро.
Главный гвардеец среди легионеров в истории немецкой Бундеслиги, самый возрастной автор хет-трика в истории чемпионатов Германии покидает бременский клуб, за который он во время своей карьеры успел поиграть трижды (1999-2001, 2008-2012, 2015-2017).
В общей сложности перуанец провел за «музыкантов» 271 матч, в которых 144 раза поражал ворота соперников.
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