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Писарро покидает «Вердер»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферы, Вердер, Писарро Клаудио
Сегодня, 14:46 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Антон Белюсь

«Вердер» не будет продлевать контракт с 38-летним нападающим Клаудио Писарро.

Главный гвардеец среди легионеров в истории немецкой Бундеслиги, самый возрастной автор хет-трика в истории чемпионатов Германии покидает бременский клуб, за который он во время своей карьеры успел поиграть трижды (1999-2001, 2008-2012, 2015-2017).

В общей сложности перуанец провел за «музыкантов» 271 матч, в которых 144 раза поражал ворота соперников.

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