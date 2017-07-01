«Андерлехт» продлил контракт с капитаном

Бельгийский «Андерлехт» объявил о продлении контракта с полузащитником Софьяном Ханни. Срок нового соглашения истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что «Андерлехт» взял в аренду 25-летнего вратаря «Ньюкасла» Матца Зельса.