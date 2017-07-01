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«Андерлехт» продлил контракт с капитаном
Сегодня, 22:04 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Бельгийский «Андерлехт» объявил о продлении контракта с полузащитником Софьяном Ханни. Срок нового соглашения истекает летом 2021 года.
Ранее сообщалось о том, что «Андерлехт» взял в аренду 25-летнего вратаря «Ньюкасла» Матца Зельса.
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