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«Андерлехт» продлил контракт с капитаном

Соккер.Ру // Бельгия. Про-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Андерлехт, Ханни Софьян
Сегодня, 22:04 | Источник: twitter.com | Редакция: Максим Коджеспиров

Бельгийский «Андерлехт» объявил о продлении контракта с полузащитником Софьяном Ханни. Срок нового соглашения истекает летом 2021 года.

Ранее сообщалось о том, что «Андерлехт» взял в аренду 25-летнего вратаря «Ньюкасла» Матца Зельса.

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