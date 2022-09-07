«Андерлехт» — «Сикельборг». Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

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07 сентября 2022, 03:04

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 5.65, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 1.63. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.95.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.8. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 2.

Форма команд

«Андерлехт» смог пробиться в групповой этап Лиги Конференций, хотя последний соперник был очень непростой. Команда хочет постепенно вернуться и в Лигу Чемпионов, а для этого необходимо напомнить о себе в турнире рангом ниже. В чемпионате Бельгии команда занимает только восьмое место с 10 баллами. Два последних матча «Андерлехта» завершились ничьей с «Оуд-Хеверли» (2:2) и минимальным поражением от «Гента» (0:1).

«Сикельборг» представляет Данию, а в Лиге Конференций команда оказалась, не пройдя квалификацию в Лиге Европы. Благодаря не так давно созданному турниру у коллектива есть возможность показать своих футболистов, а также заработать денег за участие. В прошлых двух матах «Сикельборг» минимально проиграл «Копенгагену» (0:1) и уступил «Оденсе» (1:2).

Информация для ставок

«Андерлехт» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Сикельборг» выиграл только одну встречу из последних шести

Бельгийский клуб забивал в девяти из десяти домашних матчей во всех турнирах

Прогноз

Предполагаем, что матч будет проходить под диктовку хозяев и «Андерлехт» сможет набрать важные три очка. Рекомендуем сделать ставку на победу «Андерлехта» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.63.