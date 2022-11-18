Англия – Иран. Прогноз на матч чемпионата мира (21.11.2022)

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сегодня, 10:32

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение в этом поединке европейской команде. На победу сборной Англии принимают ставки по коэффициенту 1.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.5, а победа Ирана принесет игрокам хороший выигрыш по коэффициенту 11.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.3. Если игроку кажется, что голов будет меньше, есть ставка ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Ставка на «обе забьют» составляет 2.6.

Форма команд

Сборная Англии возвращается на большой турнир после проигранного финала Евро-2020 и команда начинает новый путь к трофею. По последним встречам можно сделать вывод, что подопечные Саутгейта находятся не в самой лучшей форме, а потому можно ожидать от команды прагматичной игры. Два последних поединка сборной Англии завершились ничьей с Германией (3:3) и поражением от Италии (0:1) в Лиге Наций.

Сборная Ирана выиграла свою группу в квалификации к чемпионату Мира в азиатской зоне и заслуженно вышла на турнир, хотя ходили слухи, что команду могут с него снять. Коллектив не является фаворитом не только в этой встрече, но и во всем квартете, тем не менее, может создать проблемы любому сопернику. Два последних товарищеских матча Ирана завершились поражением Тунису (0:2) и минимальной победой над Никарагуа (1:0).

Информация для ставок

Сборная Англии не может выиграть уже шесть матчей подряд

Иран проиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей Ирана завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Англия забивала только в шести из десяти последних матчах

Прогноз

Матч вряд ли будет богатым на голевые моменты, ведь обе команды в первую очередь держат в голове результат. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.