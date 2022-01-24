«Антверпен» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.01.2022)

Ставки букмекеров
«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.73. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.95.
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сегодня, 20:45
Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.81 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99.
Форма команд
«Сент-Трюйден» не претендует на самые высокие места и старается держаться в середине турнирной таблицы. Клуб расположился на 11 месте и набрал 24 очка, а в последних пяти турах добыл только шесть очков. Разница забитых и пропущенных мячей также не в пользу команды (25:34). Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо провести работу над ошибками и улучшить реализацию моментов. В прошлом туре «Сент-Трюйден» обыграл аутсайдера «Серен Юнайтед» (3:1), а ранее проиграл на выезде «Брюгге» (0:2).
«Антверпен» набрал хороший ход в чемпионате и за последние пять туров смог набрать 10 очков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с набранными 43 баллами и старается не отставать от прямых конкурентов, чтобы иметь возможность продолжать борьбу даже за чемпионство. В двух последних матчах высшей лиги Бельгии «Антверпен» обыграл «Остенде» (2:1) и «Шарлеруа» (3:0).
Информация для ставок
- «Антверпен» проиграл два матча из десяти последних, а «Сент-Трюйден» уступил в шести поединках
- «Антверпен» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе
- «Сент-Трюйден» проиграл только один матч из семи последних на выезде с «Антверпеном»
Прогноз
Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок и вероятнее всего игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Фонбет.