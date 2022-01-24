«Антверпен» — «Сент-Трюйден». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (25.01.2022)

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вчера, 12:23

Ставки букмекеров

«Антверпен» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Фонбет можно по коэффициенту 1.73. В то время на победу гостей коэффициент составляет 4.5. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят, что матч получится слишком богатым на забитые мячи. Сделать ставку на то, что матч будет насыщенным на голы можно с коэффициентом 1.81 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.99.

Форма команд

«Сент-Трюйден» не претендует на самые высокие места и старается держаться в середине турнирной таблицы. Клуб расположился на 11 месте и набрал 24 очка, а в последних пяти турах добыл только шесть очков. Разница забитых и пропущенных мячей также не в пользу команды (25:34). Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо провести работу над ошибками и улучшить реализацию моментов. В прошлом туре «Сент-Трюйден» обыграл аутсайдера «Серен Юнайтед» (3:1), а ранее проиграл на выезде «Брюгге» (0:2).

«Антверпен» набрал хороший ход в чемпионате и за последние пять туров смог набрать 10 очков. Перед стартом очередного тура коллектив занимает третье место с набранными 43 баллами и старается не отставать от прямых конкурентов, чтобы иметь возможность продолжать борьбу даже за чемпионство. В двух последних матчах высшей лиги Бельгии «Антверпен» обыграл «Остенде» (2:1) и «Шарлеруа» (3:0).

Информация для ставок

«Антверпен» проиграл два матча из десяти последних, а «Сент-Трюйден» уступил в шести поединках

«Антверпен» забивал в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе

«Сент-Трюйден» проиграл только один матч из семи последних на выезде с «Антверпеном»

Прогноз

Матч будет очень напряженным, ведь обеим командам сейчас важнее результат. Каждый из коллективов будет стараться допускать минимум ошибок и вероятнее всего игра будет закрытой. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.99 в букмекерской конторе Фонбет.